«Киты» и «креветки» не удержали биткоин

После сделанной на прошлой неделе неудачной попытки закрепиться выше $22 тыс. курс биткоина, потеряв во вторник более 4%, достиг $19537. Непосредственной причиной этого движения стало продолжающееся укрепление американской валюты на мировом рынке.

Индекс доллара (курс к корзине из шести валют) во вторник достигал 108,42 — это новый двадцатилетний максимум. Евро, впервые с декабря 2002 года ненадолго опускался ниже паритета (до $0,9998), затем, впрочем, отскочив на закрытии «шортов», связанном с достижением курсом давно запланированной цели.

Статья по теме: Биткоину вынесли вердикт

Но это было лишь частью картины, связанной с ростом ставок в США. У биткоина же есть и свои движущие силы, не имеющие в отличие от обычных валют прямого отношения ни к торговым или платежным балансам, ни к иностранным резервам, ни к денежно-кредитной политике. Это майнеры, добывающие криптовалюту, и ходлеры, покупающие ее и готовые затем держать хоть вечность. Иногда это одни и те же люди или компании.

Именно от неправильно написанного слова «держать» (hold) и происходит название «ходлер». Некогда на одном из форумов покупатель из их числа сформулировал свою стратегию, но опечатался — и HODL стало мемом.

Роль ходлеров на рынке биткоина непрерывно растет по мере его затяжного снижения с ноябрьского пика в $69 тыс. В только что завершившемся июне, ставшим худшим месяцем для биткоина за 11 лет, это проявилось особенно ярко.

Во вторник Reuters со ссылкой на анализ, проведенный Glassnode, сообщило, что «креветки» — ходлеры, владеющие менее чем 1 биткоином — в сумме добавили к своему балансу 60 460 монет за месяц. Это самая агрессивная ставка «креветок» в истории.

При этом «киты», имеющие более 1000 биткоинов каждый, добавили к своему портфелю 140 000 монет за месяц. Это максимум с января 2021 года.

«Рынок приближается к режиму, управляемому ходлерами», — утверждается в заметке аналитиков Glassnode.

Cогласно опросу, проведенному eToro, около 55% розничных инвесторов в криптовалюту в США сохранили свои инвестиции на фоне недавней распродажи, а примерно 16% в июне увеличили их.

«Криптовалюта — это класс активов, в котором непропорционально велика доля владения молодых инвесторов, более терпимых к риску — ведь у них есть, скажем, еще лет тридцать, чтобы вернуть обратно прибыль», — пояснил Reuters стратег eToro Бен Лейдлер.

В то же время майнеры оказались в непростой ситуации. С одной стороны, сильно подешевел биткоин, а с другой — в ряде стран очень подорожало электричество, а значит и сам майнинг. Часть майнеров уже работает в убыток, но им нужно нести еще и затраты на обновление и усовершенствование обрудования. Так что из ходлеров некоторые превращаются в продавцов.

В июне публичная компания-майнер Core Scientific продала 7 202 биткойна, чтобы оплатить свое оборудование и финансировать операции, сообщал Reuters. В результате их объем на балансе компании сократился до 1959 биткоинов.

И хотя другая аналогичная компания Marathon Digital Holdings заявила, что не продавала биткоины с октября 2020 года, она все же сообщила, что может реализовать часть для покрытия расходов. Непубличные компании и частные лица, добывающие криптовалюту, находятся в схожей ситуации.

Такие продажи, естественно, давят на рынок, хотя майнеры и сами очень не заинтересованы в дальнейшем падении котировок. Но сейчас им остается надеяться только на «китов» и широкие массы «креветок».

