Конфеты для императора

Производитель знаменитой «Аленки» фабрика «Красный Октябрь» - старейшее и самое известное московское кондитерское предприятие, оно считается флагманом российской кондитерской отрасли. Фабрику основал в середине XIX века прусский кондитер Теодор Фердинанд фон Эйнем. Он поставлял сладости к столу членов императорской семьи. Так в 1851 году, появилась мастерская по изготовлению конфет и шоколада, а в 1867 году в справочнике «Фабрично-заводские предприятия Российской империи» уже значилась запись «Эйнем. Товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений».

К делу Эйнема присоединился немецкий предприниматель Юлиус Гейс — именно он стал хозяином фабрики после смерти ее основателя. Благодаря Гейсу, предприятие вышло на лидирующие позиции уже к началу ХХ века. После Октябрьской революции фабрику национализировали и дали ей привычное нам название — «Красный Октябрь».

Во время Великой Отечественной войны наступил дефицит сырья для шоколадных конфет, и кондитеры фабрики были вынуждены разработать 25 рецептур конфет «Фронтовые». Это позволило выпускать еще больше шоколадных конфет, чем в мирное время. Кроме того, на фабрике работал специальный цех № 6, где выпускали сигнальные шашки для флота, пламегасители для самолетов и концентраты каш.

После войны фабрику модернизировали, на ней появились первые комплексно-механизированные поточные линии по производству ириса и карамели. Постепенно «Красный Октябрь» вновь вернул себе статус флагмана кондитерской промышленности. А в 1977 году стал еще и экспериментальным производством — на фабрике активно пробовали новые рецептуры и технологии, испытывали и внедряли в производство новое современное оборудование.

Для правительственных встреч на высшем уровне в специальном цеху фабрики изготавливались конфеты в эксклюзивных авторских коробках. Такие конфеты считались лучшим сувениром из СССР.

Сегодня «Красный Октябрь» — это 35 производственных линий (включая филиалы фабрики в Рязани, Коломне и Егорьевске), 70 тыс. тонн готовой продукции в год и любимые и узнаваемые многими бренды «Аленка», «Птичье молоко», «Мишка косолапый», «Красный мак», «Маска», «Буревестник», «Васильки» и другие. Сейчас на фабрике производится столько шоколада и конфет каждый год, что лентой из них можно было бы дважды обернуть земной шар по экватору.

Курс на импортозамещение

В современном здании фабрики «Красный Октябрь» на новейшем оборудовании по российским ГОСТам и европейским стандартам производят шоколад, глазурь, батончики и конфеты с разнообразными начинками. Некоторые виды шоколада до сих пор изготавливаются наполовину в ручном режиме на мраморных столах. В общей сложности ассортимент продукции насчитывает около 300 наименований кондитерских изделий, при этом фабрика продолжает радовать потребителей новинками.

Сейчас фабрика «Красный Октябрь» входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Его продукция представлена во всех государствах GCC и странах Ближнего Востока. В России компания занимает 28% рынка карамели, 22%рынка весовых конфет, 17% — шоколада и 10% — наборов конфет. В планы холдинга входит открыть производства за рубежом, чтобы стать более узнаваемыми на Востоке и освоить ощутимую долю рынка, рассказывала «Ведомостям» директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании «Объединенные кондитеры» Алла Орлова.

Какао-бобы на производство попадают из Ганы, Кот-д’Ивуара и Южной Америки:

«В одном плоде какао содержится от 20 до 60 зерен. Пока плод свежий, зерна имеют бело-фиолетовый цвет. Затем их вынимают из мякоти и подвергают ферментации: зерна лежат кучей на банановых листьях, и дней за десять какао-бобы меняют своей физико-химический состав, аромат и цвет — зерна становятся коричневыми и обретают привычный запах шоколада. В таком виде они приезжают к нам», — рассказала заместитель директора Музея истории шоколада и какао Марина Жданович.

Полуфабрикаты из какао-бобов на фабрике используются уже только собственного производства — какао тертое, какао порошок и недезодорированное какао-масло, с натуральным ароматом и вкусом какао. Такой подход позволяет контролировать качество изделий от переработки какао-бобов до готовой продукции, и решать вопросы импортозамещения, так как нет необходимости закупать ингредиенты у иностранных производителей.

«Мы строго контролируем качество продукции: от переработки какао-бобов до поступления товара на полки магазинов. Фабрики работают на натуральном сырье благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов», – отметил Алексей Орлов.

Увидеть своими глазами

Посетить фабрику может любой желающий. Фабрика стала одним из участников проекта Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Открой Моспром». Акция, в рамках которой желающие могут познакомиться со столичной промышленностью, посетив предприятия, посмотреть онлайн-экскурсии, принять участие в викторинах и хакатонах, призвана рассказать жителям и гостям столицы о работе местных производств.

«Кондитерские фабрики нашего Холдинга принимают активное участие в акциях "Открой Моспром" с самого их начала. Возможность своими глазами увидеть производство любимых с детства отечественных сладостей, которые к тому же можно попробовать прямо с конвейера, очень привлекает горожан, и места на наши сладкие экскурсии разлетаются мгновенно», — рассказал управляющий директор холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Орлов.

«Проект "Открой Моспром" направлен на популяризацию промышленности города. Сейчас, когда мы живем в новых условиях, мы хорошо почувствовали на себе, что без собственного производственного сектора не сможет прожить ни страна, ни город», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он обратил внимание на то, что производственная деятельность сегодня не такая, какую мы привыкли видеть на страницах учебников истории. Сегодня московские предприятия — это высокотехнологичное производство, исследования, наука, RnD. «Открой Моспром», позволяет не только знакомить взрослых и детей с современной промышленностью, но и привлекать новые кадры и поддерживать производителей.

«Мы стараемся каждый год расширять число предприятий, принимающих участие в этом проекте и с удовольствием включаем площадки, готовые приглашать к себе посетителей и рассказывать о том, как работают их производства», — сказал Овчинский.

В общей сложности проект «Открой Моспром» посетило уже более 10 млн человек в разных форматах — онлайн и оффлайн. Каждый год людей все больше.

«Нельзя сказать, что в промышленности сейчас нет сложностей — есть проблемы с логистическими цепочками, с сырьем, с комплектующими для оборудования. Но мы давно начали готовиться к сложившейся ситуации. Наши предприятия быстро мобилизировались, и очень многие перестроили свои логистические цепочки, свою производственную деятельность под новые условия. Поэтому мы не ожидаем спада промышленности. Наоборот, мы ожидаем рост производства в России, и в Москве, в частности», — заявил Владислав Овчинский.