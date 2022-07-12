Набиуллина посоветовала «не шарахаться от инвестиций»

После введения ограничений российские инвесторы не могут распоряжаться своими иностранными ценными бумагами и многие стали задумываться, а стоит ли вообще полагаться на фондовый рынок? Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что фондовый рынок по-прежнему может давать доходность выше инфляции и банковских депозитов, людям просто нужно заново определить стратегию инвестирования с учетом новых рисков. Об этом она заявила, выступая на VIII Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения.

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«В прошлые годы класс розничных инвесторов существенно вырос, и именно начинающие инвесторы сейчас испытывают, наверное, наибольшие сомнения и трудности. Одно из последствий санкций — это невозможность российских инвесторов распоряжаться своими иностранными ценными бумагами. А ведь многим казалось, что это очень надежные вложения. Сейчас люди задумываются о том, а стоит ли вообще полагаться на фондовый рынок. Но хотела бы отметить, что фондовый рынок по-прежнему может давать доходность выше инфляции и выше банковских депозитов. И сейчас важно помочь людям заново определить свои стратегии инвестирования, учитывать новые риски, но не шарахаться от инвестиций в целом», — цитирует пресс-служба ЦБ Набиуллину.

Она выразила уверенность, что в этом деле могут помочь волонтеры, которые уже отлично проявили себя, когда помогали контролировать качество тестирования для неквалифицированных инвесторов. Также глава ЦБ заострила внимание добровольцев на активизации мошенников. По ее словам, сейчас набирают обороты новые схемы и сценарии обзвонов.

«Уже сейчас у нас есть отряд волонтеров в разных регионах — больше 500 человек, которые помогают выявлять новые недобросовестные практики и передают информацию в наш профильный департамент Банка России. Это действительно заметный вклад в повышение оперативности пресечения этих схем», — отметили Набиуллина.

Она также подчеркнула, что очень важно продолжать информировать людей о признаках мошенничества, о том, что нельзя сообщать данные карты и одноразовые пароли, что нужно класть трубку сразу же, если звонят из «службы безопасности банка», а также лжесотрудники ЦБ или правоохранительных органов.

