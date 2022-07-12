Немцам из-за газового кризиса предложили согреваться, бегая по лестнице

Глава крупнейшей региональной газовой компании ФРГ GASAG Георг Фридрихс на фоне газового кризиса, который накрыл страны ЕС, дал жителям Германии советы, как пережить зиму.

В интервью изданию Berliner Zeitung, выдержки из которого публикует РИА Новости, он порекомендовал немцам сократить время пребывания в душе, та как почти 20% тепла расходуется для горячей воды. Поэтому, по его мнению, приём душа, ополаскивание и мытьё рук лучше снизить до минимума.

При этом он напомнил, что пожилому или больному человеку дома может понадобиться температура на 2 градуса больше, чем тому, кто молод и здоров. Таким гражданам, чтобы пережить зиму лучше надевать два свитера. А молодым – совершать подъёмы по лестнице.

«Но мы, безусловно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог. Даже понижение комнатной температуры на один градус сэкономит до 7% энергопотребления. У нас единственная просьба: пожалуйста, начните немедленно, не ждите зимы – и обязательно отнеситесь к этому серьезно», – резюмировал глава GASAG.

Как ранее писал «Эксперт», канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил жителей страны, что внезапное и резкое повышение цен на отопление может вызвать эффект социальной взрывчатки в Германии.

При этом немецкий лидер отметил, что власти обеспокоены ростом стоимости энергоносителей и делают всё, чтобы решить возникшие проблемы. В частности, он пообещал, что правительство ФРГ обсудит с профсоюзами меры по сохранению стабильности энергоснабжения в условиях высокой инфляции. Шольц также высказал предположение, что при резком росте цен страну ждут серьёзные потрясения.

