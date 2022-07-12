Новый ленд-лиз: кому на самом деле помогают Штаты и НАТО

С начала специальной военной операции Украина получает от западных государств военную помощь для отражения наступления российских войск. Однако поступившего вооружения пока значительно меньше, чем было заявлено.

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Так, к настоящему моменту ВСУ получили лишь чуть более половины танков от запрашиваемого количества (причем 270 из них — устаревших советских единиц), треть 155-миллиметровых гаубиц из тысячи и лишь 50 единиц РСЗО из 300. Всего, по словам замминистра обороны Анны Маляр, западные страны передали Украине лишь 10% обещанного вооружения. Этих объемов явно недостаточно для достижения военного паритета с Россией.

Решить проблему дефицита оружия должен американский закон о ленд-лизе, призванный упростить поставки вооружений Украине. В мае Сенат, преодолев сопротивление отдельных сенаторов-республиканцев, одобрил выделение дополнительного пакета помощи Киеву на сумму более 40 млрд долларов, из которых половина пойдет на военные нужды. Из этой суммы боеприпасов и техники украинцам пока поступило на семь миллиардов.

«Эксперт» попытался разобраться, как работает ленд-лиз, повлияют ли американские военные поставки на ход боевых действий, и во что обойдется это украинцам.

Как работает ленд-лиз

До недавних пор поставки тяжелых вооружений и боеприпасов наталкивались на ряд бюрократических и юридических трудностей. Дело в том, что американский президент может расходовать только средства, ассигнованные Конгрессом. И если военная техника продается или передается другому государству, то она автоматически попадает под действия Закона об иностранной помощи и Закона о контроле за экспортом оружия.

Первый закон оговаривает строгие условия соблюдения прав человека в стране получателя как военной, так и невоенной помощи. Второй — требует от реципиентов подтверждения того, что американское оружие используется либо для внутренней безопасности, либо для самообороны и не будет применяться для эскалации конфликта. Учитывая двусмысленность формулировок и изменчивый характер конфликта на Украине, закон подвергает американских оружейников риску судебного преследования.

Реанимирование закона о ленд-лизе — творческий способ обойти ряд бюрократических и процедурных вопросов, которые в противном случае могли бы привести к трудностям в доставке этой помощи.

Основной принцип ленд-лиза — не продажа или дарение оружия, а их передача в безденежную аренду, с условием, что они после прекращения боевых действий будут возвращены Соединенным Штатам. При этом уничтоженное, утраченное или серьезно поврежденное имущество оплате не подлежат. Это позволяет Вашингтону обходить обычные правила, регулирующие такие сделки, при отсутствии стопроцентных гарантий, что эти поставки будут возвращены. Таким образом, администрация Белого дома рассчитывает, что закон значительно сократит задержки с поступлением оружия в украинскую армию.

Советский ленд-лиз — важный, но не решающий фактор победы

Единственный раз американский закон о ленд-лизе применялся во время Второй мировой войны — по этой программе США предоставлял продовольствие, природные ресурсы, все виды военного снаряжения, включая боевые корабли и самолеты. Изначально странами получателями американской помощи были Великобритания, Франция и Китай. Последний на тот момент ожесточенно сопротивлялся императорской Японии. Однако с 1941 года действие программы распространилось и на СССР. А к концу войны география поставок по ленд-лизу расширилась до более 40 государств.



Всего за эти годы США поставили военных грузов, продовольствия и промышленных товаров в текущих ценах на сумму порядка 700 млрд долларов, из которых около 63% достались Великобритании. В то время как СССР — 160 млрд долларов.

По сей день не утихают споры вокруг значимости ленд-лиза. Если в СССР по идеологическим причинам старались максимально приуменьшить масштабы американской помощи, то на Западе сегодня этой программе придают едва ли решающую роль в деле победы над нацизмом.

По факту, основной объем американской помощи советская армия получила в период с 1943 по 1945 годы, после коренного перелома в ходе войны. В наиболее критические месяцы сражений поставки вооружения Западом практически не производились. В те дни в США не желали растрачивать ценные ресурсы, опасаясь, что Советскую Россию постигнет судьба оккупированной немцами Франции.

Характерно, что в последующие годы поставки вооружений и боевой техники составили небольшой процент к количеству аналогичных образцом, произведенных советской промышленностью. Так, если доля танков, самоходок и самолетов составляла 10-13%, то легкого стрелкового оружия, минометов, снарядов и мин не достигала и одного процента от советского производства.

Справедливости ради стоит отметить, что большее значение для советских граждан скорее сыграли поставки американского продовольствия (в народе американскую тушенку прозвали даже «вторым фронтом»), а также автомобилей, обуви, сукна или металлов. Например, доля американского олова превысила показатели советского производства в два с половиной раза, а кобальта в полтора раза. Более половины советских самолетов были произведены с использованием импортного алюминия.



Поставки 622 тыс. тонн железнодорожных рельсов (56% собственного производства), 1900 локомотивов (в 2,4 раза больше, чем выпущено за годы войны) и свыше 11 тыс. вагонов (в 10 раз больше) существенно помогли восстановить разрушенное железнодорожное сообщение и решить проблему логистической связанности огромной страны.

В целом западная помощь по ленд-лизу сыграла немаловажную, но не главную роль в успешном завершении войны. Американские «студебеккеры» и «джипы», составляя 70% автомобильного парка Красной армии, также были основным шасси для знаменитых «Катюш». Это позволило существенно расширить масштабы военной операции. Но повышение моторизации, по мнению российских военных историков, позволило приблизить окончание войны примерно на полгода.



Правда, эта помощь была отнюдь не безвозмездной. В ходе боевых действий за часть союзнических поставок Москва расплатилась 5,5 тоннами золота и стратегическими ресурсами — 32 тыс. тонн марганцевой руды и 300 тыс. тонн хромовой, необходимых для американской военной промышленности. Более того, у Советского Союза в конце войны образовался финансовый долг перед США. Последняя оплату по договору ленд-лиза Россия провела в 2006 году.

В некотором смысле ленд-лиз помог американской экономике пережить последствия Великой депрессии. Огромные правительственные заказы оживили и придали импульс промышленному развитию страны. За шесть лет мировой войны ВВП США вырос на 84% - с 800 млрд до 1,47 трлн долларов. А средние еженедельные заработки американских рабочих, по оценкам экономистов, выросли на 70%. По разным данным, в разгар войны США давали 60% мирового промышленного производства.

Этот накопленный «жирок» впоследствии сильно помог Вашингтону утвердить свое безоговорочное доминирование в разрушенной Европе и во всем западном капиталистическом лагере.

Трудности нового ленд-лиза

Для стратегического перелома на фронтах, по словам Владимира Зеленского, украинской армии необходимы массированные поставки тяжелой наступательной техники и боевая авиация. Однако с этим у западных государств есть определенные трудности. В первую очередь из-за логистики.

Например, в середине прошлого столетия у западных союзников существовали диверсифицированные маршруты доставки военных грузов в Советский Союз: тихоокеанский, трансиранский и арктические конвои в сумме обеспечивали 93% общих поставок. Основным средством транспортировки западной помощи служили американские сухогрузы типа «Либерти», грузоподъемностью 8300 тонн.

Сегодня морской путь, который до конфликта обеспечивал до 80% грузоперевозок Украины, заблокирован российскими военными. Для доставки военного снаряжения на Украину остается единственный воздушный мост из США в Восточную Европу. Но этот маршрут накладывает ограничения по тоннажу поставляемых грузов и является крайне дорогостоящим. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, американские военно-транспортные самолеты Boeing C-17 в день выполняют в Европу 8-10 рейсов. Каждый самолет способен перевозить всего 77 тонн.

Транспортники НАТО по понятным причинам не заходят в воздушное пространство Украины. Поэтому в этой цепочке роль главной перевалочной базы отводится Польше, через которую западные государства по суше направляют грузы на восток. Но дальше оружие, из-за низкой пропускной способности украинских железных дорог, идет с трудом. При этом автомобильный транспорт практически исключает возможность поставок тяжелой техники.

Кроме того, эти грузы крайне трудно замаскировать, и они крайне уязвимы. Недавно российские высокоточные ракеты уничтожили склады с боеприпасами в Львовской области. А весной серьезно повредили тяговые электроустановки в районах станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка.

Другая проблема — ограниченные возможности западных государств по наращиванию поставок некоторых видов оружия Украине.

«Снабжение украинцев ракетными и зенитными комплексами осуществляется при помощи своих складских запасов. По официальным данным, американцы уже израсходовали треть Javelin. Серьезные трудности у них со Stinger, - рассказал эксперт РСМД Александр Ермаков. — Американские военные практически не пользовались этим типом вооружения из-за отсутствия надобности в них. ВПК не производит эти ПЗРК почти 20 лет. Поэтому сегодня для их производства нет даже комплектующих, потому что нет фирм их изготавливающих».

Сейчас Вашингтон, по мнению эксперта, поставлять свои ПТУР и ПЗРК как раньше уже не будет, поскольку Штатам необходимо восполнить свои запасы. Для восстановления текущих потерь потребуется два-три года.

Наконец, овладение западной техникой и ее эффективное применение потребует массы времени — наиболее ценного ресурса в условиях быстро разворачивающих событий в регионе.

«Подготовить одно артиллерийское подразделение — это вопрос нескольких недель. Американские системы очень эргономичны, хорошие артиллеристы их осваивают быстро, - рассказал военный эксперт и политолог Павел Лузин. — Другое дело — танки и истребители. Они требуют нескольких месяцев для обучения и наличия соответствующей инфраструктуры технического обслуживания. Важно не только научиться ими управлять, но и эффективно применять в комплексе с другими силами и средствами».

Безусловно, поставки западной техники благотворно влияют на морально-психологический настрой украинских военных. Но текущий уровень накачки Украины западным оружием, по мнению экспертов, явно недостаточен для изменения баланса сил на фронтах. Даже с учетом западной техники российские вооруженные силы в десятки раз превосходят украинские в огневой мощи.

Новая гонка вооружений

В то же время конфликт России и Запада обнажил проблемы в армиях европейских государств: многие неожиданно осознали, что не обладают адекватными военными резервами для противодействия современным вызовам.

Со времен окончания Холодной войны государства ЕС систематически сокращали свою армию и оборонные расходы. Например, если к 1990 году численность немецкого бундесвера достигала порядка 400 тыс. человек, а бюджетные траты превышали 3% ВВП, то сегодня эти показатели меньше в два раза. Сокращение объемов финансирования закупок вооружений и техники, в конечном счете, привели к снижению военного потенциала Германии.

Согласно данным доклада немецкого оборонного ведомства, только 70% боевых самолетов и 40% вертолетов ВВС Германии находились в боевой готовности. Хотя в апреле Берлин анонсировал поставки тяжелых вооружений, немецкое руководство вдруг осознало, что не имеет к своим танкам боеприпасов и теперь срочно вынуждено искать их у союзников по НАТО.

Истощение запасов вооружения в Европе в результате поддержки Украины, к слову, заметил и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Таким образом, геополитический кризис вокруг Украины убедил элиты многих европейских государств в том, что им пора пересмотреть отношение к своим вооруженным силам. Так, лидер Германии Олаф Шольц пообещал усилить оборонные возможности страны, выделив для этих целей дополнительные 100 млрд евро. Эти деньги государство планирует потратить на новую военную технику и оборудование для армии.

Недавно Польский Сейм проголосовал за законопроект об увеличении численности вооруженных сил почти в три раза — со 110 тыс. до 300 тыс. человек и расширение со следующего года финансирования армии с нынешних двух до трех процентов ВВП.

Кроме того, Берлин пообещал Варшаве и Праге продать им свою новейшую технику взамен поставленных ими Киеву советских вооружений. А на мартовском саммите в Версале лидеры европейских государств договорились увеличить расходы на оборону с целью «укрепления европейского суверенитета».

«В изменившейся политической конфигурации, очевидно, сильно выиграют американские и европейские ВПК — особенно на рынке вооружений в Восточной Европе. Под лозунгом укрепления восточного фланга оружейники подключатся к процессу перевооружения европейских армий. А те только рады будут получить по льготным ценам новое оружие», - говорит Ермаков.

Более того: по словам эксперта, посылами, угрозами и уговорами американские фирмы, вероятно, постараются устроить передел оружейного рынка в южной и Юго-Восточной Азии, где традиционно сильны позиции российских военных компаний, чтобы подорвать их финансовое состояние.

Так или иначе, конфликт на Украине, вопреки кризисным явлениям в мировой экономике, закономерно сказывается на росте стоимости военных корпораций. Согласно данным Tradingview.com, капитализация крупнейших 18 крупнейших оружейных фирм стран НАТО выросла на 50 млрд долларов. И это, по всей видимости, еще не предел.