Параллельный импорт не решит проблему зависимости России от других стран, заявил депутат Дроздов

Федеральные власти одновременно поддерживают отечественную промышленность и развивают параллельный импорт. Однако ввоз товаров через дружественные страны не сделает экономику страны независимой. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов на заседании экспертного совета. Главной темой этого мероприятия стало восполнение дефицита товаров народного потребления и промышленного оборудования.

«С одной стороны, государство поддерживает отечественного производителя, вводя механизмы льготного кредитования и субсидирования, а также снимая административные барьеры и ограничивая проверки. С другой стороны, развивается механизм параллельного импорта. Главный вопрос на сегодня: что первично и решает стратегическую задачу – импортозамещение или параллельный импорт?» — сказал Александр Дроздов.

По его оценке, введение параллельного импорта решает краткосрочную задачу, но зависимость экономики России от других стран при этом сохраняется. «Заместив товары из недружественных стран на продукцию дружественных, в первую очередь, Китая, мы не решим стратегической задачи: самостоятельности отечественной экономики», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что депутаты Госдумы ранее создали межфракционную рабочую группу, которая будет законодательно поддерживать замещение импорта. Она также ставит целью создать условия для отечественного бизнеса. Дополнительные законодательные инициативы планируется представить на предстоящей осенней сессии.

«Как член рабочей группы считаю, что на сегодняшнем этапе, вводя параллельный импорт, необходимо одновременно усиливать позиции российских импортозамещающих производств», — сказал Александр Дроздов.

По его мнению, в первую очередь стоит внести уточняющие понятия «российский производитель» и «российская продукция» в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» (№ 488-ФЗ). На данный момент эти определения в нем законодательно не закреплены.

Кроме того, необходимо не просто выделять бюджетные средства на субсидии и льготные кредиты для российских предприятий. Правильным решением будет в целом переориентировать закупочные процедуры на российскую продукцию, поправив федеральное законодательство в этой сфере (44 и 223 ФЗ). «Уверен, что именно эти шаги позволят укрепить отечественную экономику и в полной мере реализовать народную программу «Единой России», — резюмировал Дроздов.