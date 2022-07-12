Перепрыгнет ли Силуанов через Набиуллину?

Российский рынок акций уверенно продолжает начатое вчера снижение, теряя к обеду вторника около 2% по Индексу Мосбиржи. Основным поводом для распродаж стали появившиеся политические риски. Трейдеры ждут, что в пятницу на внеочередном заседании Госдумы мы услышим какие-то важные заявления по Украине.

При отсутствии драйверов для покупок этого вполне достаточно, чтобы приступить к сокращению лонгов по акциям и открытию спекулятивных шортов.

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Техническая картина по Индексу Мосбиржи стала откровенно «медвежьей». Вчера индикатор завершил день ниже важной отметки 2200 пунктов, которая ранее неоднократно разворачивала рынок вверх. Теперь поддержка пробита, и Индекс направился к следующей преграде – 2000 пунктов.

На внешних площадках тоже все плохо. Пара евро–доллар ожидаемо достигла паритета, что привело к снижению котировок большинства сырьевых активов. Так, нефть сегодня за первую половину торгового дня подешевела на 2,5%.

У нас же намного хуже рынка торгуется «Роснефть» (-4,5%), выглядевшая очень сильно последние два дня. Никаких негативных новостей по компании нет, просто бумага догоняет сильно ушедший вниз рынок.

Примерно на столько же снижается МТС. Падение этого «дивидендного аристократа» выглядит неоправданным, поскольку бумага традиционно считается защитной в периоды кризисов.

Акции «Газпрома» (-1,2%) не поддержало заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что «временный отказ от дивидендов отнюдь не означает, что в следующие годы такая практика будет продолжена». Пока трейдеры не очень верят в дивиденды, опасаясь, что «Газпром» будет поддерживать экспорт газа в Европу на минимальном уровне, а то и вовсе его остановит.

Чуть лучше рынка выглядит Сбербанк, вчера бывший в лидерах снижения.

О спекулятивных покупках на отскок рынка думать пока рано, снижение обещает продолжиться. О силе биржевых «медведей» говорит тот факт, что из всего перечня торгуемых на Московской бирже бумаг, в районе обеда лишь две акции торгуются с повышением котировок.

Рубль политическим страхам сейчас неподвластен. Чем хуже будут отношения России с западным миром, тем крепче будет рубль, поскольку резко возрастут риски очередного грабежа валютных активов не только России как государства, но и отечественного бизнеса. Поэтому крупный капитал будет уводить заработанные средства в Россию, конвертировав их в рубли.

Против рубля сегодня на открытии рынка сыграло заявление все того же Силуанова о намерении ввести новое бюджетное правило, и за счет доходов бюджета начать скупать валюты «дружественных стран». Но валютные трейдеры очень скоро этот фактор перестали учитывать.

«Пока ЦБ не согласится на новую схему бюджетного правила, говорить об осознанном ослаблении рубля рано. Пока всё идет к тому, что средний курс в июле будет ниже 60 рублей за доллар, считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Впрочем, некоторые трейдеры опасаются, что Силуанов может «перепрыгнуть» через Набиуллину, пролоббировав введение нового бюджетного правила напрямую у президента РФ.

Но вопрос о скупке иностранной валюты за счет доходов бюджета не будет положительно решен в ближайшие дни и даже недели. Поэтому курс рубля сейчас будет формироваться на основе рыночных факторов. К обеду рубль сумел отыграть понесенные в первый час торгов полупроцентные потери и имеет все шансы продолжить рост.