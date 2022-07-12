По меньшей мере шестеро погибли в результате удара ВСУ по гражданским объектам Новой Каховки

Вооруженные силы Украины накануне вечером, 11 июля, нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области.

Точное число жертв обстрела пока не установлено, на данный момент известно о шести погибших и не менее 40 пострадавших, передает «Интерфакс».

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу ВГА района Владимира Леонтьева, число погибших увеличилось до семи, ранены 60 человек.

В результате удара произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями и селитрой; уничтожен завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. Повреждены склад с гуманитарной помощью, а также больница, рынок и многоэтажные жилые дома. Сотни местных жителей остались без квартир. Сообщается, что люди до сих пор находятся под завалами.

Удары по Новой Каховке совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), сообщила замглавы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, удар американской РСЗО по городу стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву. «Подобные удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Обстрелы Новой Каховки прокомментировали в ООН. «Мы выступаем против любых обстрелов гражданской инфраструктуры», — заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, отвечая на вопрос о вчерашнем ударе ВСУ по городу.