Правительство одобрило спутниковый проект «Сфера» с финансированием в 95 млрд рублей

В «Роскосмосе» сообщили, что правительство РФ одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд рублей.

Об этом пишет ТАСС.

Как следует из презентации первого заместителя главы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича, проект был одобрен этой весной. «6 апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством РФ с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей», — указывается в презентации, представленной на саммите деловых кругов «Сильная Россия – 2022».

О программе «Сфера» президент РФ Владимир Путин говорил в ходе прямой линии в июне 2018 года. Проект предполагает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома; еще пять групп создадут с целью наблюдения.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что в бюджете на плановый период с 2022 по 2024 годы было предусмотрено финансирование основных мероприятий в рамках проекта в размере 21 млрд рублей.

На минувшей неделе «Эксперт» писал о том, что гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую микроэлектронику для космических спутников. По его словам, тема спутникостроения в РФ остается «одной из самых тревожных» в силу недоступности производства радиоционно-стойких элементов.