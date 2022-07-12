Профицит бюджета снизился до 1,37 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ в январе — июне 2022 года, по предварительной оценке Минфина, составил 1,37 трлн рублей. За первое полугоде поступило более 14 трлн рублей доходов, расходы были исполнены на 12,6 трлн рублей, следует из информации, представленной на сайте ведомства.

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«Объем поступивших доходов – 14 016 824,5 млн рублей или 56,0% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; исполнение расходов – 12 642 946,7 млн рублей или 53,4% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом, и 48,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за первое полугодие поступило от Федеральной налоговой службы — 9,8 трлн рублей (58,5% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (3,5 трлн рублей или 56%) и других федеральных органов (701,7 млрд рублей или 34,9%).

