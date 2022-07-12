Путин посетит Иран, где встретится с Раиси и Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Иран.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, 19 июля российский лидер вылетит в Тегеран, где у него пройдёт трехсторонняя встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме трехсторонней встречи состоятся и двусторонние переговоры, передаёт РИА Новости

«Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там же», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее «Эксперт» писал, что 11 июля Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также проблему поставок зерна.

По словам Эрдогана, «настало время принять меры в отношении плана ООН» по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Также отмечалось, что президент Турции в очередной раз заявил о готовности Анкары способствовать возобновлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.

