Реальный эффективный курс рубля за полгода вырос на 42,2%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), в июне вырос на 11,8%, а с начала года — на 42,2%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в июне вырос на 11,4%, к евро — на 10,7%. Номинальный курс рубля к доллару за прошедший месяц увеличился на 13,1%, к евро — на 12,3%. Средний номинальный курс доллара в июне составил 57,18 рубля, курс евро — 60,08 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%.

