Роспатент зарегистрировал товарный знак «Вкусно — и точка»

Гендиректор пришедшей на смену McDonald’s сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил об официальной регистрации нового бренда в России.

«Нам зарегистрировали торговую марку "Вкусно — и точка"», — цитирует Пароева ТАСС. Он уточнил, что поданные ранее заявки на регистрацию, среди которых, в частности, «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», возможно, будут использоваться в качестве слоганов.

По словам Пароева, двое покупателей франшизы бывшего бизнеса McDonald’s в России согласились на предложение о сотрудничестве от новой сети. «У нас было три франчайзи, всем сделали предложения о сотрудничестве. Два подумали и согласились на те условия, которые мы предложили — "ГиД" и региональная сеть "Предприятия питания", а один — "Росинтер" — принял решение продолжать работу самостоятельно под другим брендом. Так что к этим предприятиям, к их меню и подходам к работе мы больше никакого отношения не имеем», — рассказал гендиректор компании.

В середине марта американская сеть McDonald's приостановила работу 850 своих ресторанов в России. В мае корпорация объявила об окончательном уходе из РФ и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. В настоящее время сеть работает под брендом «Вкусно и точка» с новыми названиями в меню. Первые 15 предприятий «Вкусно — и точка» открылись 12 июня в Москве и Подмосковье, к концу июня заработали 142 ресторана из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's.

Ранее «Эксперт» писал о том, что «Вкусно — и точка» временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри, в некоторых из них также может быть недоступен картофель по-деревенски. Это связано с тем, что прошлый год оказался в России неурожайным для сортов картофеля, используемых для приготовления этих блюд, а импорт с других рынков в настоящее время невозможен. Ситуация должна исправиться осенью, когда созреет новый урожай.