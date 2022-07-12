Россиянам рекомендуют выходить из евро и доллара

В связи с максимальным за последние 20 лет ослаблением евро к доллару перед россиянами встает несколько вопросов. Во-первых, какие факторы повлияли на сложившуюся конъюнктуру валютного рынка. Во-вторых, как с учетом данных факторов ситуация будет развиваться в дальнейшем. И, в-третьих, в какой валюте наименее рискованно сейчас хранить свои сбережения.

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Если раньше для очень многих ответ на третий вопрос казался простым, а доминирование западных валют — незыблемым, то новые реалии диктуют смену стратегии.

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Евро подкосили геополитика и медлительность ЕЦБ

Главным фактором того, что курсы доллара и евро сравнялись, выступает давление на экономику ЕС геополитических рисков, в том числе и ситуация с поставками газа, к которым экономика ЕС в той или иной степени в зависимости от страны уязвима, считает Максим Тимошенко, CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт.

«Привлекательность доллара растет еще и по причине ужесточения кредитно-денежной политики ФРС, на фоне рекордного роста инфляции в США. Геополитическая ситуация продолжит оказывать давление на экономику Евросоюза. Поэтому евро останется под давлением. 21 июля ЕЦБ примет решение по ключевой ставке. В случае агрессивного роста ставки привлекательность евро может повыситься, и он частично вернет потерянные позиции. В противном случае, евро может стабильно уйти ниже курса американской валюты», — прокомментировал он «Эксперту» текущее положение вещей.

Между тем, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев, на первое место в списке причин падения евро поставил более медленное реагирование на высокую инфляцию со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в сравнении с ФРС. В еврозоне и США инфляция достигла 8,6%. Это рекордное значение за 40 лет в США и за всю историю еврозоны, сообщил он «Эксперту».

При этом ФРС уже подняла процентную ставку с 0,25% до 1,75% и планирует на ближайшем заседании 27 июля повысить её ещё на 75 базовых пунктов, до 2,5%. В сентябре и ноябре ожидается ещё два подъема по 50 б.п., до 3,5%, и в декабре — последнее повышение на 25 б.п., до 3,75%.

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«Кроме того, ФРС с 1 июня сокращает свой портфель облигаций на балансе ФРС на 47,5 млрд долларов в месяц (30 млрд долларов — гособлигации, 17,5 млрд долларов — ипотечные бумаги). Программа количественного ужесточения (QT) с 1 сентября будет увеличена до 95 млрд долларов в месяц, так что до конца года ФРС заберет с рынка 0,52 трлн долларов», — подчеркнул Михаил Васильев.

Напротив, ЕЦБ по-прежнему удерживает основные процентные ставки на ультранизком уровне: рефинансирования — на 0%, депозитную — минус 0,5%. На ближайшем заседании Евроцентробанк 21 июля, как ожидается, впервые за 11 лет будут повышены основные процентные ставки (на 25 б.п.). По мнению Михаила Васильева, рынки закладывают, что ЕЦБ до конца года повысит депозитную ставку на 150 б.п.: с текущих минус 0,5% до 1%. Впрочем, на рынке говорят, что ставка в 1% не сильно поможет сбить инфляцию, однако ускорит наступление рецессии.

«ЕЦБ 1 июля завершил программу выкупа облигаций еврозоны (QE), однако в отличие от ФРС не собирается сокращать свой баланс. ЕЦБ будет реинвестировать поступающие средства от погашаемых облигаций в бонды южных стран еврозоны (Италия, Греция, Испания), чтобы предотвратить разрастание спредов и новый долговой кризис. В результате рыночные долларовые ставки растут, что привлекает капиталы со всего мира в США, в том числе из Европы», — констатировал Михаил Васильев.

Ослабление европейской валюты продлится

Не стал Михаил Васильев отрицать и тот факт, что ситуация на Украине с огромным «бонусом» в виде сопутствующего конфликта между европейскими потребителями и «Газпромом» также является мощным негативным фактором для евро. «Европа является одной из главных проигравших сторон в конфликте. Многие европейские компании свернули свою деятельность в России и потерпели колоссальные убытки. Западные санкции, особенно в энергетической сфере, оказывают крайне негативное влияние на европейскую экономику и промышленность», — указал аналитик.

Он добавил, что 11 июля газопровод «Северный поток—1» полностью остановился на 10 дней для планового ремонта. В результате спотовая цена на газ в Европе уже превысила 1800 долларов за тысячу кубов. При таких ценах на «голубое топливо» европейская промышленность оказывается нерентабельной, а экономика в целом быстро движется к рецессии. В ЕС растёт социальное недовольство.

«Еще одним фактором в пользу доллара являются ожидания приближения общей рецессии в мировой экономике. В кризис капиталы традиционно бегут в защитный доллар. Мы ожидаем, что ослабление евро может продолжиться как минимум до конца года, пока ФРС ужесточает монетарную политику и продолжается конфликт на Украине. Не исключаем, что пара евро-доллар может снизиться до уровней 2001-2002 годов на уровне 0,90», — подчеркнул Михаил Васильев.

Доллар тоже в зоне риска

«С учетом вышесказанного, считаем, что доллар в текущих условиях является более предпочтительным способом сбережений для россиян, чем евро. В то же время и доллар, и евро становятся достаточно рисковыми в России, в том числе в результате политики девалютизации проводимой Банком России», — заявил главный аналитки «Совкомбанка».

По его мнению, в сложившихся обстоятельствах россиянам в качестве сбережений могут быть в первую очередь интересны валюты, которые относительно стабильны к доллару. Это китайский юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ.

«Они могут стать неплохой альтернативой доллару без санкционных рисков. Например, с 2008 года курс юаня к доллару стабильно держится в диапазоне от 6 до 7 юаней за доллар. За это же время курс юаня к рублю вырос в три раза, с 3 до 9 рублей за один юань», — резюмировал Михаил Васильев.

Остается добавить, что все «яйца» в одну «корзину» складывать, разумеется, не стоит. И помимо валютных вкладов, есть смысл также присмотреться к вкладам рублевым и драгоценным металлам.