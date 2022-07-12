Россияне начали менять доллары на юани

Во втором квартале на валютном рынке России продолжала расти доля торгов юанем. На бирже на торги юанем в июне пришлось 11% оборота (в апреле – 6%, в феврале – менее 1%), на внебиржевом рынке – 8% (в апреле – 4%, в феврале – 1%). Рост предложения юаня обеспечивали экспортеры, нарастившие его долю в валютной выручке. При этом, существенно вырос спрос на юани и среди россиян, трансформирующих свои сбережения в валюту дружественной страны, следует из «Обзора рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Существенно нарастили спрос на юани граждане (в июне доля физлиц в объеме покупок составила 13,9%, в объеме продаж – 5,5%, при практически нулевом уровне ранее), трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран. Объем торгов USD/CNY физическими лицами в июне составил 5,4 млрд юаней против 0,33 млрд юаней в мае», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор также отметил, что с апреля по июнь системно значимые кредитные организации (СЗКО) продали на бирже долларов США и евро на 2 трлн рублей. Остальные категории участников преимущественно покупали валюту. Население во втором квартале приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей (0,3 трлн рублей в аналогичном периоде 2021 года; 0,2 трлн рублей – в 2020-ом и 0,05 трлн рублей – в 2019-ом).

«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 г. рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро – на 36,5%», — следует из обзора регулятора.

