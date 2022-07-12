Рухнувшая нефть придавила рубль и акции

Торги рублем сегодня проходили очень волатильно. Первую половину дня рубль рос, услышав очередной призыв Банка России избавляться от доллара в пользу валют дружественных стран. В моменте курс уходил в район 57 руб. за доллар.

Однако удержать завоеванные позиции рублю не удалось из-за обвалившихся нефтяных котировок. К закрытию торгов на Московской бирже нефть подешевела на 6,5%, уйдя в район $100 за баррель.

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Основных причин распродаж нефтяных контрактов две. Первая — это очередной рост заболеваемости коронавирусом в Китае. Зная нетерпимость властей Поднебесной к пандемии, можно ожидать введения жестких карантинных мер, которые приведут к сокращению потребления энергоресурсов.

Вторая причина — продолжение роста курса доллара к основным мировым валютам. Пара евро—доллар достигла сегодня паритета, но экономисты ждут дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Размер падения евро во многом будет зависеть от объема прокачки газа по «Северному потоку».

Впрочем, в последние недели цены на нефть неоднократно сверху вниз тестировали отметку $100, но закрепиться ниже нее так и не смогли. Сильную поддержку нефти пока оказывает ожидание введения западными странами потолка цен на российскую нефть, что может привести к резкому падению добычи нефти в России.

В результате, по итогам дня курс рубля к доллару практически не изменился. Последняя сделка прошла по котировке 58,94 руб. за доллар. Завтра можно ждать повторения высокой волатильности торгов на валютном рынке.

В то же время во второй половине дня начала немного улучшаться ситуация на рынке акций. Активно покупали Сбербанк (+1,7%), сильно просевший вчера. Сопротивлением по бумаге сейчас является район 135 руб.

Появились сообщения политиков, что в случае возврата турбин из ремонта, «Северный поток» начнет работать на полную мощность. На этой новости начались покупки акций «Газпрома», который сегодня подорожал на 1,3%.

Рост этих двух тяжеловесных бумаг позволил Индексу Мосбиржи закрыть день с потерями всего в 1,3%.

Остальные «голубые фишки» закрыли день снижением котировок.

Но главным событием дня на рынке акций стал обвал котировок «Петропавловска» на 77%. Компания попросила приостановить торги своими бумагами в Лондоне и объявила о начале процедуры несостоятельности.

В целом картина по российскому рынку акций остается «медвежьей», Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Риски покупок акций велики, пока не прояснится вопрос, с какой повесткой дня Госдума собирается в пятницу провести внеочередное заседание.