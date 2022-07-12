Семьи погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке получат компенсацию в размере 2 млн рублей

Родственники жертв произошедшего вечером 11 июля обстрела города Новая Каховка Херсонской области получат компенсацию в размере 2 млн рублей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

«Принято решение о выделении помощи семьям погибших 2 млн рублей, тем, кто получил ранение — 400 тыс. рублей», — сказал Сальдо. Он подчеркнул, что самый главный ущерб — это жизни, отнятые у людей.

Глава ВГА отметил, что Новая Каховка является одним из наиболее активных городов по оформлению документов на российское гражданство.

По его словам, в настоящий момент специалисты обследуют поврежденную инфраструктуру; все объекты планируется восстановить.

Украинские военные накануне вечером нанесли удар по Новой Каховке. Власти города сообщили о как минимум семи погибших и около 80 пострадавших, без вести пропали семь человек. Сообщается, что удары по городу были совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, удар по городу стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.