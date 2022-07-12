Сильный доллар не оставляет золоту надежд

Похоже, что опасения в отношении ускорения темпов инфляции в большинстве стран мира гораздо меньше беспокоят инвесторов, чем потенциальная рецессия в мировой экономике. По крайней мере, такой вывод можно сделать, опираясь на динамику «золотых» цен в последнее время. Традиционно «защитный» металл, который покупают для хеджирования рисков инфляции, резко подешевел, и эксперты полагают, что потенциал этого снижения еще сохраняется.

Так, во вторник утром, 12 июля, золото торгуется около отметки 1730 долларов за унцию — самого низкого уровня за девять месяцев. Это происходит потому, что в качестве страховки от рисков рецессии в мировой экономике инвесторы выбирают доллар. Ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки, также оказали давление на золото, поскольку более сильный, чем ожидалось, отчет о занятости и предстоящие данные по инфляции в США могут укрепить планы ужесточения политики центрального банка.

Статья по теме: В России создают «золотую биржу»

Так, сообщает Tradingeconomics, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что отсутствие улучшения ситуации с ростом цен оправдывает еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце. Между тем, президент Федерального банка Канзас-Сити Эстер Джордж, не согласившаяся с ростом на 75 базисных пунктов в прошлом месяце, предостерегает регулятора от резких изменений ставок, которые могут оказать давление на экономику и финансовые рынки. То есть, пока согласия в этом отношении в американской ЦБ, похоже, нет.

Между тем, пишет Kitco News, рынок золота продолжает испытывать трудности после крупной распродажи на прошлой неделе. При этом Capital Economics предупредила инвесторов, что у драгоценного металла все еще есть потенциал снижения. В отчете, опубликованном в понедельник, Киран Томпкинс, экономист по сырьевым товарам Capital Economics, пишет, что, по его мнению, цены на золото к концу года опустятся на 4% ниже текущих с целью на конец года около 1650 долларов за унцию.

Рост реальной доходности указывает на снижение цен на золото во второй половине года, отметил Томпкинс, добавив, что цены на золото упали на 15% с мартовских максимумов. Рынок золота начал год на сильной ноте, поскольку инвесторы стремились защитить себя от беспрецедентного роста инфляции. Однако, указывает аналитик, опасения по поводу инфляции в последнее время отступили, сменившись опасениями рецессии. И сильный доллар останется препятствием для укрепления золота, полагают в Capital Economics.

Смотреть на цены, искать точки входа

За последние три месяца рынок золота опустился с 1990 в апреле до 1 733 долларов за унцию в июле, подтверждает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Инфляция в США в этот период продолжала расти, и ФРС начала резко реагировать на ухудшение экономических условий. Процентная ставка была повышена на 0,5% в мае, на 0,75% — в июне. В июле также ожидается повышение на 0,5-0,75%. Реальные процентные ставки постепенно повышаются, но все еще остаются на отрицательной территории. При этом в экономике назревает рецессия, что ухудшает общие настроения.

Более того, указывает эксперт, ФРС США с июля начала сокращать баланс. За последнюю неделю он уменьшился на 21 млрд долл. (против снижения на 22 млрд долл. на позапрошлой неделе) до общих 8,941 трлн долл. Это сократило количество ликвидности на рынке и способствовало снижению цен на драгоценные металлы. При этом глава ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил, что QT только начинается, так как ФРС сильно раздула баланс за последний год.

Все эти действия привели к резкому выходу крупных инвесторов из золота и, в частности, из золотых ETF. По данным WGC, сокращение запасов в ETF, инвестирующих в золото, на 27-й неделе, закончившейся 8 июля, составило 28,8 тонн (общий уровень запасов в ETF составлял 3 748,3 тонны). Снижение запасов золота в ETF в июне 2022 года составило 28,5 тонн. Всего во втором квартале 2022 года из золотых ETF было изъято 38,8 тонн металла.

Центральные банки остальных государств также взяли курс на ужесточение денежно-кредитной политики, продолжает Лукичева. При этом существуют большие сомнения, что текущую инфляцию удастся понизить одними лишь монетарными методами, так как ее характер не относится к монетарному, потому что страдает предложение, а не потребление. Надвигающаяся рецессия может привести к возобновлению программ стимулирования экономики, а это может усугубить ситуацию и приведет к стагфляции, при которой драгоценные металлы (золото и серебро) получают сильную поддержку.

Впрочем, снижение запасов наблюдалось в европейских и североамериканских ETF, а запасы в азиатских ETF выросли. Спрос на физический металл в Азии снижался под влиянием межсезонья, возобновления карантинов в Китае и повышения импортных пошлин на золото в Индии. Это добавляло сезонного пессимизма рынку золота. Не стоит забывать, отмечает Лукичева, что второй и третий кварталы традиционно являются периодами спада цен на рынке золота. В связи с этим стоит пристально наблюдать за ценами в следующие два месяца — рынок может предоставить хорошие точки для входа перед традиционным восстановлением в четвертом квартале.

Если и вырастет, то все равно упадет

Сегодня цены на золото на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, снижаясь на 0,5% к отметке 1724 долл. за тройскую унцию (минимальный уровень с сентября 2021 года) и увеличивая таким образом потери с начала этой недели до 0,8%, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Золоту досталось и во время прошлой торговой пятидневки: оно растеряло почти 4% своей стоимости, отмечает эксперт. Это многовато для летнего периода, так что многие инвесторы понадеялись на техническую стабилизацию возле заметного уровня в $1750 за тройскую унцию на фоне рецессионных страхов. Однако, вышедшая в прошлую пятницу, 8 июля, статистика по американскому рынку труда, поставила под сомнение надежность такого плана действий.

В экономике США в июне было создано 372 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а уровень безработицы остался на рекордно низкой отметке в 3,6%. Не очень похоже на параметры рынка труда, где экономика уже находится в рецессии.

Конечно, говорит Федоров, это может быть и следствием «теории ошибок» — макроэкономика допускает ситуацию, когда в условиях высокой инфляции в течение некоторого времени не видно, что номинальный рост заработных плат отстает от инфляции. А потому предложение на рынке труда продолжает нарастать, и уровень занятости по инерции сохраняется высоким.

Но это лишь теория, а на практике неожиданно сильный американский рынок труда в июне говорит о том, что ФРС уже 27 июля может, не опасаясь за экономику, повторить июньский шаг, повысив учетную ставку еще на 0,75 п.п. как минимум. А как максимум, если инфляция в США в прошлом месяце продолжила расти, сделать шаг еще шире — в 1,00 п.п. и более.

Очень кстати, указывает аналитик¸ что именно в эту среду, 13 июля, запланирована публикация июньских данных по инфляции в США. Консенсус-прогнозы смотрят в сторону роста инфляции, ожидая увеличения годового показателя индекса потребительских цен (ИПЦ) с 8,6% до 8,8%. В пользу жесткости ФРС говорят и новые рекорды по инфляционным ожиданиям американцев: согласно опубликованным вчера, 11 июля, данным за июнь они достигли 11-летнего максимума.

Логично, продолжает Федоров, что и ставки на американском долговом рынке, и курс «гринбека» на валютном отреагировали ростом. Индекс USD на этом фоне достиг максимального уровня с октября 2002 года, а пара EURUSD сегодня утром, 12 июля, остановилась в 5 пунктах от паритета, на уровне 1,0005.

В такой ситуации на горизонте следующих двух недель, до 28 июля, когда выйдут данные по ВВП США за второй квартал 2022 года, которые могли бы смягчить ФРС, у золота просто не остается фундаментальных аргументов в пользу роста. Единственная защита от сильного падения — очень сильный технический уровень поддержки, располагающийся в диапазоне 1720-1740 долл. за тройскую унцию. Если он будет пробит, то базовый сценарий осеннего обвала золотых котировок к 1400-1450 долл. за тройскую унцию будет запущен уже летом, уверен эксперт.

«Если же уровень 1720-1740 долл. за тройскую унцию в следующие две недели устоит — а для этого нужно чтобы данные по инфляции в США за июнь оказались ниже прогнозов — тогда в период с конца июля и до первой половины сентября мы будем вправе рассчитывать на отскок цен на золото к 1800-1820 долл. за тройскую унцию», — заключает Алексей Федоров. После чего, полагает он, осенний обвал золотых котировок к 1400-1450 долл.за тройскую унцию все равно произойдет.