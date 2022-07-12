Силуанов призвал «воссоздать систему предсказуемости курсообразования»

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что спасти от переукрепления российскую валюту могли бы закупки валюты дружественных стран в рамках бюджетного правила. Такие интервенции могли бы изменить через кросс-курсы и отношение рубля к доллару и евро, рассказал он в интервью газете «Ведомости».

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«Я не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность. Да, курс у нас плавающий, поэтому сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля. Такой курс негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов, но дело не в этом. Мы видим беспокойство наших экспортеров. Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, т. е. те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается», — рассказал Силуанов.

Он также отметил, что в обычное время непременно развилась бы «голландская болезнь», страну наводнили бы дешевые (в рублях) импортные товары, что привело бы к сокращению производства и сокращению рабочих мест. Но сейчас ввоз импорта ограничен по логистическим и санкционным причинам. Поэтому, по словам главы Минфина, в сегодняшней ситуации «необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила».

«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты. С валютами дружественных стран проблем нет, поэтому если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила, то интервенции должны производиться только в таких валютах. Тогда через кросс-курсы будет меняться отношение рубля к доллару и евро. Но конкретные валюты я не хотел бы называть», — добавил Силуанов.

При этом он подчеркнул, что интервенций в валютах дружественных стран – это мера не ситуативная, а системная и долгосрочная.

Говоря о новом бюджетном правиле, министр финансов считает правильным ориентироваться на номинальный уровень рублевых нефтегазовых доходов. Это позволит обеспечивать неснижающийся объем расходов бюджета и защитит от колебаний конъюнктуры на внешнем рынке. Этот уровень, по мнению Силуанова, можно рассчитать по трем показателям: прогнозному объему добычи нефти в РФ, стоимости барреля нефти и курсу рубля.

