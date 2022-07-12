СМИ: Украина может остаться без американского оружия

Отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией.

Как говорится в материале издания The Washington Times, выдержки из которого публикует РИА Новости, дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля.

При этом автор статьи напомнил, что с лета 2021 года Вашингтон направил Киеву уже 15 пакетов военной помощи, в том числе артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолёты, противотанковые комплексы и беспилотники.

Анализируя эти данные подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поставки вооружений не являются стратегией США и вряд ли помогут Украине переломить ход российской спецоперации.

Он считает, что боеготовность США не снизится из-за поставок оружия, однако указывает на «полный слом» системы военного снабжения в постсоветской республике.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», – отметил бывший военный.

В свою очередь, полковник Марк Канчан полагает, что у США и НАТО «безграничные» арсеналы, но при этом он считает, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения всё равно угрожает безопасности самих Штатов.

Военный также добавил, что американская общественность может вскоре изменить своё мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растёт скепсис по этому вопросу, напомнил он.

«Украина по-прежнему страна крайне неэффективная, погрязшая в коррупции. Если люди увидят доказательства, например, как олигархи приобретают на американские деньги себе яхты, то это подорвёт народную поддержку», – резюмировал Канчан.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что часть иностранного вооружения, которое западные страны поставляют на Украину, всё чаще попадает на Ближний Восток и на «чёрный рынок».