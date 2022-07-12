Снижение цен на квартиры в столичных новостройках зафиксировано впервые с осени 2019 года

Средняя цена квадратного метра на первичном рынке в Москве в мае 2022 года снизилась на 1,5% по сравнению с апрелем.

Как пишет РБК со ссылкой на данные «СберИндекса», в мае квартиры в московских новостройках продавались в среднем по 260,2 тыс. руб. за 1 кв. м, в апреле — по 264,3 тыс. руб.

Снижение, зафиксированное в мае, произошло впервые с ноября 2019 года, когда цена квадратного метра сократилась на те же 1,5%, упав до 159,7 тыс. руб. Затем в течение почти 2,5 лет цены на квартиры в новостройках Москвы демонстрировали непрерывный рост, что было связано с активизацией спроса на фоне введения льготной ипотеки и увеличением себестоимости строительства.

Уточняется, что почти во всех регионах, за исключением Москвы, реальные цены на первичном рынке в мае росли. В среднем по РФ цены на квартиры поднялись на 2,6%, до 127 тыс. руб. за кв. м. Снижение, причем менее чем на 1%, произошло только в Амурской и Вологодской областях.

Эксперты высказывают мнение, что сокращение стоимости жилья на столичном рынке может быть связано с точечными проектами, которые понижали цены для привлечения покупателей, а также с выходом на рынок значительного объема новых проектов в целом.

По словам руководителя управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леона Пряжникова, цены на квартиры в новостройках в Москве в ближайшие месяцы могут снизиться еще на 2–3%, но к концу года они вырастут из-за уменьшения объемов жилья в продаже, а также запуска новых проектов и снижения ипотечных ставок.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, согласно данным «Инком-Недвижимость», квадратный метр на первичном рынке столицы подорожал за год на 15,3%.