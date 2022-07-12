Starbucks под вопросом

Антон Пинский — ресторатор и основатель компании Pinskiy&Co — возможно, завершает сделку по покупке Starbucks в России. Появились сообщения, что он готовится получить право занять 90 помещений сети и разместить в них собственные заведения без использования оригинального бренда, но около 2 тысяч сотрудников сети продолжат там работу.

«Пинский выкупил Starbucks в России, но использовать бренд здесь не сможет. В порядка 90 помещениях кофеен откроется альтернативный фастфуд с похожими названиями напитков и блюд, а также с более качественным кофе. Две тысячи работников сохранят свои места», — сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в ресторанном бизнесе. Сам Антон Пинский не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. При этом ФАС РФ отметила, что пока не получала ходатайства о покупке Starbucks.

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Напомним, что американская сеть кофеен Starbucks заявила о своем уходе с рынка России еще 23 мая текущего года. При этом еще тогда в компании отметили, что будут продолжать оказывать поддержку своим сотрудникам на территории РФ, выплатят зарплату за шесть месяцев и помогут с трудоустройством.

В комментарии «Эксперту» президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров подчеркнул, что уход Starbucks никак не повлияет на рынок РФ. При этом покупка российской компанией западной сети — хороший итог сделки хотя бы потому, что Pinskiy&Co удастся сохранить рабочие места бывшим сотрудникам. «Пинский успешный бизнесмен. Значит, интерес есть», — заметил глава ФРиО.

Консультант по развитию ресторанных сетей, основатель и руководитель Like4Like Strategies Ирина Авруцкая напомнила, что Starbucks владела относительно небольшим количеством кофеен. На момент прекращения работы компании в России функционировало около 100 заведений сети. В основном они работали в крупных городах на развитых рынках с серьезной конкуренцией.

«Нельзя сказать, что бренд был для нашего рынка ориентиром, за которым тянулись по качеству продукции, сервису. Да, Starbucks изменила рынок на старте, показала путь кофейням второй и третьей волны. Это был уважаемый международный бренд. Но у нас достаточно сильный и развитый рынок. И в Москве, и в других городах. Много кофеен с более доступным ценником и высоким качеством. Поэтому присутствие Starbucks в последние годы не сильно определяло конъюнктуру рынка. И уход данной сети мало что изменит. Тем более, что в текущей ситуацией аудитория Starbucks, которой является “креативный класс”, либо сильно пострадала от санкций, либо уехала из страны. Если бы бизнес Starbucks остался в России, он бы сильно просел по выручке в связи с оттоком клиентов», — добавила она.

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Кроме того, Ирина Авруцкая считает, что бизнес-модель Starbucks в России нельзя назвать очень успешной.

«Да, выручка у них выше других кофеен, но одновременно очень высокие аренда и себестоимость. При этом приход на место Starbucks такого яркого локального игрока как Антон Пинский, который имеет амбиции на создание большой локальной сети — это, безусловно, событие. Все проекты, которые создавал Антон в последнее время, вызвали достаточно много шума, большинство были весьма успешными. Можно предположить, что у Антона есть интересный замысел, и он сможет сделать достойный проект», — заметила она.

Эксперт считает, что судить о том, насколько сделка окажется выгодной, пока рано, так как широкая общественность не знает всех деталей.

«Мы не знаем, что конкретно получит Пинский: только ли помещения с договорами аренды, какова продолжительность этих договоров, что с материальной базой, останется ли управляющая компания и так далее. Например, разрешит ли использовать Starbucks своё оборудование, потому что, насколько мне известно, многие позиции могут быть эксклюзивно изготовлены только в сети Starbucks. Также остается вопрос, какие локации войдут в сделку, потому что, очевидно, не все помещения целесообразно рассматривать. Вышеперечисленное будет принципиально влиять на то, насколько выгодной можно счесть сделку. Но при том, что нет никакой официальной информации, мы можем также предположить, что слух о возможной сделке — это удачная pr-история от Антона», — заключила Ирина Авруцкая.