Суд ЕС частично признал иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы Евросоюза

Суд Евросоюза признал иск компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС «частично допустимым».

«Nord Stream 2 AG отдельно обеспокоена условиями исключения или отступления, измененными или включенными в директиву о поправках, в результате чего ее иск об аннулировании должен быть признан обоснованным в пределах этой отдельной озабоченности», — говорится в решении суда, опубликованном на сайте инстанции.

Таким образом отменено предыдущее решение, которое отклоняло иск компании. Отмечается, что решение по существу иска остается за судом общей юрисдикции ЕС, куда апелляция возвращается на рассмотрение.

Директива Европейского союза, против которой выступает Nord Stream 2 AG, начала действовать в 2019 году, она должна была быть имплементирована в национальное законодательство до 24 февраля 2020 года. Правило обязует операторов магистралей провести выделение на уровне собственности операций по транспорту, внедрить недискриминационную систему доступа третьих лиц к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

В 2020 году был отклонен иск Nord Stream 2 AG, которая обжаловала директиву. В 2021-м компания пыталась получить освобождение от действий директивы в Германии, однако проиграла суд.

Теперь Европейский суд счел, что директива напрямую влияют на правовое положение Nord Stream 2 AG, а предыдущая инстанция допустила ошибку, сделав противоположный вывод.

Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. После начала спецоперации на Украине власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли Nord Stream 2 AG в санкционный список.