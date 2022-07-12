ЦБ оценил влияние санкций, введенных в отношении НРД

Европейские санкции, введенные в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) подтверждают большие риски хранения значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой инфраструктуры. Участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и продолжить мероприятия по девалютизации своих балансов, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Эти санкции подтверждают большие риски хранения значительной валютной ликвидности в периметре российской финансовой инфраструктуры. Чтобы дестимулировать такие вложения, НКЦ и НРД с начала июня ввели повышенные комиссии по соответствующему обеспечению. В этих условиях участники финансового рынка стали активно снижать остатки средств на своих счетах в иностранных валютах, открытых в НКЦ и НРД. Введение санкций в отношении НРД вызвало замедление расчетов в иных иностранных валютах, в том числе в USD, которое может быть связано с увеличившимися сроками процедур комплаенс в иностранных банках-корреспондентах. С учетом высоких санкционных рисков участникам рынка целесообразно диверсифицировать размещение иностранных валют и продолжить реализовывать мероприятия по девалютизации своих балансов», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор напомнил, что ЕС ввел санкции в отношении НРД 3 июня, через неделю к ним присоединилась Швейцария. Блокировка денежных средств в евро и швейцарских франках на счетах НРД, открытых в иностранных банках-корреспондентах, стала дополнением к уже обездвиженным с 1 марта активам (ценным бумагам и денежным средствам в различных валютах), на счетах НРД в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

«Для урегулирования этой ситуации НРД приостановил операции по банковским счетам клиентов, открытым в EUR и CHF. Операции в иных иностранных валютах НРД продолжаются в обычном режиме. Кроме того, НРД совместно с ПАО Московская Биржа готовит материалы для оспаривания введенных ЕС ограничительных мер в отношении НРД», — подчеркнул регулятор.

