ЦБ сообщил о снижении трендовой инфляции в июне

Трендовая инфляция, которую Банк России оценивает для очистки динамики цен от разовых факторов, в июне понизилась до 9,48% с 10,18% в мае. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, снизилась за месяц с 11,39% до 10,57%, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: Зампред ЦБ объяснил, почему сейчас неуместно говорить о дефляции

«Баланс рисков в среднесрочной перспективе остается смещенным в сторону проинфляционных факторов. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году», — говорится в пояснении ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что значительный разрыв в динамике индекса потребительских цен и оценок показателей, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, «указывает на существенный вклад разовых дезинфляционных факторов в снижение цен в июне».

Банк России начал публиковать оценку трендовой инфляции в июне 2015 года. По мнению регулятора, она может служить более надежным ориентиром при реализации денежно-кредитной политики по сравнению с более волатильным фактическим темпом роста цен.

