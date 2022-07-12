Центробанк установил курсы доллара и евро с разницей в 10 копеек

Банк России установил на 13 июля официальный курс доллара на уровне 58,8541 рубля, курс евро — на уровне 58,7643 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Статья по теме: Россиянам рекомендуют выходить из евро и доллара

По сравнению с официальным курсом, определенным на 12 июля, курс доллара понижен на 2,45 рубля (с 61,3045), евро — на 3,04 рубля (с 61,8056).

По данным Мосбиржи на 16:15 мск 12 июля, курс доллара снижался на 2,68%, до 57,32 рубля, курс евро находился на уровне 57,64 рубля (-2,68%).

Регулятор также понизил учетные цены на золото ― до 3 425,96 руб./грамм (с 3 443,04 рублей) и на серебро ― до 37,84 руб./грамм (с 38,26), при этом повысив цены на платину ― до 1 732,49 руб./грамм (с 1 713,69) и на палладий ― до 4 077,97 руб./грамм (с 3 880,43).

