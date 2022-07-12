В Кремле рассказали, против кого направлена спецоперация России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в оде ежедневного брифинга с журналистами рассказал, против кого направлена специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине.

По словам представителя Кремля, она направлены не против граждан Украины, а исключительно против киевского режима, передаёт РИА Новости.

«Специальная военная операция идёт не против украинцев, – подчеркнул Песков. – Она идёт против режима.

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, согласны ли в Кремле с оценкой МИД «незалежной, что указ Владимира Путина об упрощённом получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине является посягательством на суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Как подчеркнул Песков, весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами РФ, поэтому этот указ президента чрезвычайно важен для большого количества людей.

На вопрос о том, насколько возможно упрощение получения гражданства РФ для жителей Белоруссии, он отметил, что «это отдельный вопрос».

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Пескова, рано ли поздно украинским властям предстоит понять все условия России и согласиться на них.

Он при этом напомнил, что сейчас востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине и Западе снизилась. Но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров.

«И опять настанет черёд переговоров, перед коими украинцам предстоит понять ещё раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.