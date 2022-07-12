В МИД РФ рассказали, кто больше всего пострадал от антироссийский санкций

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что наша страна от санкций Запада пострадала значительно меньше чем целый ряд других государств.

Об этом, в частности, заявил руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия – Африка», посол РФ по особым поручениям Олег Озеров. По его мнению, Запад своими ограничительными действиями в отношении нашей страны создал проблемы не Москве, а государствам африканского континента, передаёт ТАСС.

«Западные страны своими действиями создали проблемы не России, а африканским странам, – подчеркнул представитель МИД РФ. – Для себя они исключения делают, а когда речь заходит о других, как об африканских странах, они ссылаются на overreaction…, якобы западные страны не имеют никакого отношения к тому, что происходит, а дело в поведении компаний».

Как ранее писал «Эксперт», Венгрия выступила против введения новых санкций против РФ, потому что антироссийские санкции, уверены в Будапеште, только углубляют кризис на континенте и при этом никак не влияют на ситуацию на Украине.

Премьер Орбан, как обычно, без обиняков, откровенно заявил, что он против введения против России общеевропейских ограничений. Венгерский лидер уверен, что всевозможные ограничения против России являются главной причиной экономических проблем, с которыми столкнулась планета в целом и особенно Европа, в частности.

