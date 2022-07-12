В Минобороны РФ рассказали, сколько иностранных наемников уничтожено на Украине за три недели

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе специальной военной операции на Украине и сообщил, сколько иностранных наемников находятся в данный момент на территории страны.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников, — их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций ЛДНР число наемников на Украине уменьшилось с 3221 до 2741 человека, то есть примерно на 15%. «За это время, несмотря на прибытие еще 151-го наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 "диких гусей" поспешили ретироваться за пределы территории Украины», — рассказал представитель ведомства. Он уточнил, что больше всего ликвидировано наемников из Польши и Грузии.

Конашенков напомнил, что иностранные наемники не являются комбатантами, поэтому их ждут в лучшем случае максимальные сроки тюремного заключения.



По словам генерал-лейтенанта, в районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса Harpoon производства США. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ», — рассказал также представитель ведомства. Сообщается, что высокоточным оружием ВКС уничтожены живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска. Ликвидированы два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска (ДНР). «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97-ми районах, а также живая сила и военная техника в 111-ти районах», — отметил Конашенков.

За сутки сбиты семь украинских БПЛА, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщил он.

Всего с начала спецоперации уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машины реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники.