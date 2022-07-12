В России зафиксировали первый случай оспы обезьян

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, вирус был завезен в РФ молодым человеком, вернувшимся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной для инфекции кожной сыпью. «Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме», — указывается в сообщении.

В ведомстве заверяют, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением; в случае подтверждения диагноза им будет оказана необходимая медицинская помощь. «Вовремя начатое эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что оперативно выявить заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, ранее направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор».

По данным Роспотребнадзора на 11 июля, случаи заражения оспой обезьян выявили в 59 странах, всего заразились свыше 9 тыс. человек. В июне ведомство рекомендовало всем, кто контактировал с инфицированными, изолироваться на 21 день.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в странах Европы зарегистрирован резкий рост заболеваемости оспой обезьян.

Оспа обезьян — редкое вирусное зоонозное заболевание, которое передается от животного человеку. Впервые была выделена в 1958 году от больных обезьян. Исследования показывают, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Раньше заболевания фиксировалось в основном в Африке, также были случаи заражения в США. Несмотря на то, что вирус оспы обезьян может привести к тяжёлому заболеванию, летальность этого недуга составляет от 1% до 10%.