В ЦБ сообщили, что кризис в России развивается по более «мягкой траектории»

Российская экономика пребывает сейчас в состоянии трансформации, изменения носят подчас непредсказуемый характер. При этом ситуация после введения западных санкций развивается по более «пологой» и «мягкой» траектории, чем ожидалось в начале весны. Об этом сообщил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов в своем видеоблоге.

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«В мае спад в российской экономике заметно замедлился. Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой траектории, более пологой, чем это предполагалось в начале весны. Опираясь на данные Росстата за апрель-май, можно сделать вывод, что спад ВВП не превысил 3-4% в сравнении с предыдущим годом. И это, наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны. Мы явно двигаемся по более пологой траектории, причем сейчас видим признаки стабилизации», — сообщил Тремасов.

Он подчеркнул, что сейчас российская экономика находится в состоянии трансформации, которая характеризуется изменением практически всех параметров бизнеса.

«Компании ищут новых поставщиков, ищут новые рынки сбыта, адаптируются под изменившийся спрос, эти изменения происходят сейчас достаточно быстро. Наверное, так быстро, как мы еще не наблюдали никогда в истории. И изменения эти носят зачастую очень непредсказуемый характер», — отметил Тремасов.

