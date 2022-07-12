Вице-мэр Ефимов: более 580 арендаторов госнедвижимости Москвы получили отсрочку платежей за второй квартал

Более 580 предпринимателей Москвы получили отсрочку по выплате платежей за аренду городской недвижимости за второй квартал 2022-го года. Суммарный объем отложенных выплат превысил 390 млн рублей, сообщил 11 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что с марта в столице действует пакет антикризисных мер для поддержки бизнеса. «Одна из них — это отсрочка платежей за второй квартал 2022 года для арендаторов городских зданий и помещений. За три месяца мерой уже воспользовались 582 предпринимателя, а сумма отсрочки составила свыше 390 млн рублей», — рассказал заместитель мэра. Он уточнил, что в основном льготой от города воспользовался малый и средний бизнес, а также некоммерческие организации.

Отсрочку власти Москвы предоставляют арендаторам по заявлению, написанному в свободной форме через электронную приемную департамента городского имущества, или присланному по почте. Эта мера господдержки стала одной из самых популярных, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Об этом свидетельствует число обращений от предпринимателей. Только за первый месяц действия меры ею воспользовались 355 представителей бизнеса, а в течение следующего месяца — еще 154», – пояснил он. По словам министра, отсрочка действует до конца года. Платежи за второй квартал арендаторам нужно внести до 31 декабря.

В числе других антикризисных мер Москвы — отсрочка платы собственников земли за смену вида ее разрешенного использования, а также сохранение на следующий год ставки арендной платы, установленной в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год. Кроме того, в столице «заморожено» повышение ставок арендной платы за землю и объекты нежилого фонда, которые находятся в собственности города. А для поддержки промышленности власти предоставляют в аренду землю для строительства новых объектов за один рубль в год.