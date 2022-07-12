ВСУ нанесли удар по жилым домам в Энергодаре

Украинские военные ударили дроном-камикадзе по жилому району Энергодара в Запорожской области.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации города, в 14:20 мск ВСУ снова применили беспилотник для нанесения удара по жилому массиву города, который находится под контролем ВС РФ.

В настоящее время местные власти сейчас уточняют информацию о жертвах. При этом в военно-гражданской администрации добавили, что силы ПВО смогли уничтожить еще один украинский дрон, который также был направлен на Энергодар.

Напомним, накануне вечером ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. Власти города сообщили о как минимум 7 погибших и около 80 пострадавших, без вести пропали семь человек. Сообщается, что удары по городу были совершены с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как отметил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, удар по городу стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву.

Родственники жертв произошедшего вечером 11 июля обстрела города Новая Каховка Херсонской области получат компенсацию в размере 2 млн рублей. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.