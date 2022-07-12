Выпускники «Академии IT» от En+ приступили к работе

En+ Group наняла на работу первых выпускников совместного с ИРНИТУ образовательного проекта «Академия IT». В подразделение En+ Digital были зачислены 8 дипломированных специалистов, еще 14 студентов продолжают обучение, но и они в дальнейшем будут гарантированно трудоустроены.

Студенты «Академии IT» изучают такие модули, как обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, решение компьютерных инцидентов, языки программирования и многое другое. Обучение ведется по специальностям «Специалист 1С», «Специалист по информационной безопасности», «Разработчик ПО», «Системный аналитик/руководитель проектов», «Специалист по серверной инфраструктуре», «Разработчик мобильных приложений», «Специалист по сетевой инфраструктуре» и «Специалист по нейросетям и машинному обучению».

В ближайшее время En+ планирует запустить аналогичную программу и в других вузах Иркутской области и Красноярского края. Об этом сказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков: «Программа пользуется большой популярностью у студентов, поэтому было принято решение развивать ее и в других вузах». Обучение в Красноярске начнется уже в этом сентябре на базе Сибирского федерального университета (СФУ). В планах также Братский государственный университет и Иркутский госуниверситет.

En+ Group ведет множество образовательных проектов для студентов и школьников России. Помимо «Академии IT», примером могут послужить «Энергия в каждой капле», федеральная стипендиальная программа или фестиваль NAUKA 0+. А недавно компания анонсировала новую программу МВА по специальности «управление репутацией» на базе философского факультета МГУ им. Ломоносова.

Все это способствует росту качества образования в регионах и помогает молодежи планировать свой карьерный путь, что особенно важно в период нестабильности и неопределенности.

Недавно тезис о важности получения образования и работе именно в России прозвучал у основателя En+ Group, Олега Дерипаска. Он выступил на вручении дипломов Высшей школы бизнеса МГУ и посоветовал выпускникам не торопиться уезжать из России. По его словам, «нужно будет работать здесь». Дерипаска дополнил, что у России будут новые рынки и потребуется «долгих пять-семь лет», чтобы страна смогла кооперироваться с Юго-Восточной Азией, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Северной и Западной Африкой.