Завод «Красный котельщик» поставил оборудование для модернизации крупнейшей электростанции Коми

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) отгрузил на Печорскую ГРЭС (входит в АО «Интер РАО — Электрогенерация») конвективный пароперегреватель высокого давления 2-й ступени.

Об этом сообщает пресс-служба ТКЗ.

Уточняется, что новое оборудование необходимо для модернизации энергоблока N2 Печорской ГРЭС, которая является крупнейшей в Коми генерирующей станцией с установленной мощностью 1060 МВт. Доля производимой объектом электроэнергии в обеспечении региона составляет 40%.

Завершить монтажные работы и установить агрегат от «Красного котельщика» на станции планируют в третьем квартале 2022 года, говорится в сообщении.

Отмечается, что с «Красным котельщиком» Печорская ГРЭС сотрудничает на постоянной основе. «Так, в прошлом году ТКЗ поставил конвективный пароперегреватель высокого давления для котла ТГМЕ-206ХЛ станционный № 1», — указывается в пресс-релизе. Поясняется, что сам котел, который предстоит модернизировать, успешно работает на станции с 1980 года, его изготовителем также является ТКЗ.

ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» (ТКЗ, Ростовская область, входит в «НордЭнергоГрупп») производит паровые котлы и оборудование «котельного острова» электростанций. В прошлом году чистая прибыль предприятия по РСБУ составила около 2 млрд рублей, в 1,5 раза превысив показатель 2020 года.

АО «Интер РАО — Электрогенерация» объединяет российские генерирующие активы, за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав холдинга входит 21 электростанция суммарной установленной мощностью 22,6 ГВт.