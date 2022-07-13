Акции дня: бумаги «Полиметалла» подешевели на фоне цен на серебро

Бумаги крупнейшего в России производителя серебра компании «Полиметалл» упали по итогам торгов на Мосбирже в среду, 13 июля. Акции опустились на -7,12% до 317,1 руб. за штуку.

Трейдеры продавали акции на фоне падения мировых цен на серебро. Ранее на бирже Comex цена на драгметалл опустилась до минимума двухлетней давности - 19,08 долларов за унцию. Как пояснили в компании, серебро преимущественно промышленный материал и снижение его цены говорит о нарастающих сложностях в глобальной экономике. В среду на Мосбирже унция серебра достигла стоимости 19,19 долларов, на Comex - 19,17 долларов.

«Ключевой российский добытчик серебра, компания Polymetal, сообщил в середине этого года о проблемах со сбытом металла, из-за чего на его складах накапливаются непроданные слитки. Эта информация может оказывать давление на цену драгметалла в ближайшей перспективе», - отметили эксперты инвесткомпании «Финам».

При этом, по мнению экспертов, спрос на серебро в 2022 году вырастет, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Цены на серебро останутся в устойчивом диапазоне 20-26 долларов за тройскую унцию на горизонте третьего квартала текущего года, добавили аналитики.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -2,82% до 2073,68 пунктов. Индекс РТСопустился на -1,93% до 1120,34 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:36 мск составила 99,1 долларов за баррель (-0,39%). Российская валюта укреплялась – 58,27 руб. за доллар.