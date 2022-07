Акции опять получили инфляционный шок

В среду Федеральное бюро статистики труда США сообщило, что в июне инфляция в стране подскочила с майских 8,6% до 9,1% в годовом исчислении. Такой значительный подъем стал совершенной неожиданностью для многих наблюдателей: накануне, консенсус-прогнозы Dow Jones и Bloomberg были мрачны, но предсказывали рост лишь до 8,8%. Хотя отдельные эксперты называли цифры 9% и выше, напоминая про июньский взлет цен на американских бензоколонках, им не особо верили.

Но в итоге уровень инфляции в США, и без того вышедший в мае на более чем сорокалетний максимум, сдвинулся еще дальше во времена стагфляции. Теперь он самый высокий с ноября 1981 года.

Американские и европейские акции отреагировали на эту статистику падением, что неудивительно. Такая высокая инфляция должна сделать подход ФРС к денежно-кредитной политике еще более «ястребиным». Между тем экономика США и без того уже подает сигналы не то что приближающейся, а даже идущей рецессии. Все это рикошетом бьет и по Европе, где и так в ряде стран ВВП либо снижается, либо темпы его роста близки к нулю.

Германский DAX в течение дня терял 2,2%, французский CAC 40 — 2%, а итальянский FTSE MIB — 2,1%. В США Dow Jones Industrial Average падал на 1,5%, S&P 500 — на 1,6%, а Nasdaq Composite — на 2,1%.

К вечеру индексы смогли подрасти, но Европа так и закрыла день в «красной зоне»: общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,01%. А вот S&P 500 и Nasdaq смогли на закрытии «шортов» вечером даже выйти в еле заметный плюс. Но это лишь передышка.

Ни само по себе ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики, ни следующая из него растущая вероятность рецессии росту фондовых индексов не способствуют. Оба эти события, несмотря на солидное падение котировок с начала года, все еще не заложены в цену акций. Между тем, облигационные рынки экономический спад обещают вполне уверенно.

В среду инверсия кривой доходности казначейских обязательств на отрезке 2—10 лет, считающаяся отличным предсказателем рецессий, достигала максимальной глубины с 2000 года. Доходность десятилетних U.S. Treasury в моменте оказывалась на 24 б.п. ниже, чем двухлетних. Еще вчера эта разница доходила лишь до 12,4 — уровня 2007 года, когда, как известно, стартовала Великая рецессия в США. А всего две недели назад доходность U.S. 10 Year Treasury была, как это и бывает почти всегда, выше, чем у U.S. 2 Year Treasury.

Рынки уже ставят на казавшееся невообразимым в течение всего времени после ухода в 1980-х годах Пола Волкера с поста главы ФРС повышение ставки сразу на 100 базисных пунктов в июле. Еще неделю назад срочный рынок расценивал шансы на подобное, как равные нулю.

Но во вторник вечером, согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность вдруг выросла до 7,8%, а в среду уже достигла 75%. За час до окончания торгов вторника началось и уверенное падение американских акций, весь день до этого вяло колебавшихся около нуля.

Надо сказать, что рынок уже не первый раз подобным образом предвосхищает сенсационно плохую статистику по инфляции. Ровно такая же (разве что более выраженная) картина наблюдалась, например, месяц назад. И это уже напоминает не столько какую-то особую эффективность и предсказательные таланты фондового рынка, сколько инсайд.

Впрочем, американская инфляция с завидной регулярностью сейчас побивает антирекорды и прогнозы аналитиков. И открытие «шортов» или закрытие длинных позиций перед публикацией этой статистики и без всякого инсайда стало условным рефлексом у некоторых трейдеров.