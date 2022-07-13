S&P, Nasdaq и Dow: между Великой рецессией и инфляцией

Большую часть торгов все три основных американских фондовых индекса колебались между небольшим плюсом и скромным минусом – лишь в последний час котировки акций посыпались. В итоге, несмотря даже на традиционный для таких случаев отскок перед закрытием, день завершился в «красной зоне». Dow Jones Industrial Average потерял 0,62%, S&P 500 – 0,92%, а Nasdaq Composite – 0,95%.

Сегодня еще до начала торгов будет объявлена статистика по темпам роста потребительских цен в июне. Месяц назад накануне публикации данных об инфляции за май случилось очень похожее, хотя и более существенное падение. В тот раз статистика оказалась разочаровывающей – и вечернее падение стало началом обвала фондовых индексов. Если так случится и на этот раз, то опять кто-нибудь заговорит об инсайде, но для многих из тех, кто закрывал вчера длинные позиции, это была простая предосторожность.

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Ждать точно такого же разочарования, как и месяц назад, сейчас, конечно, трудно: ожидания и без того плохие. Но это не значит, что цифры совершенно не способны будут удивить или даже шокировать кого-то. Месяц назад сенсаций тоже не ждали.

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В начале июня майскую инфляцию прогнозировали неизменной или более низкой, чем апрельская (8,3%). Считалось, что пик темпов роста потребительских цен (8,5%) был пройден еще в марте. Вышло же 8,6% – новый максимум с 1981 года.

Сейчас опросы экономистов показывают ожидания роста инфляции до 8,8%. Отдельные эксперты говорят и вовсе о 9% и даже выше, но при этом нередко добавляют, что тогда это уж точно будет пик.

Последнее в моменте недоказуемо, хотя на фоне падения котировок нефти в последние недели, действительно, переписываются ценники на бензоколонках. По данным AAA, средняя цена бензина в США вчера составляла $4,655 за галлон, заметно снизившись с исторического максимума $5,016, зафиксированного 14 июня.

Но вот то, что неожиданно высокая цифра по инфляции в июне, способна обрушить акции, даже и доказывать не нужно. Ведь это ведет к еще более «ястребиной» позиции ФРС и еще большим рискам сваливания экономики США в рецессию. О том, что последняя уже идет, всегда становится достоверно известно далеко не сразу. Последствия же несвоевременного ужесточения денежно-кредитной политики могут быть разрушительными.

Между тем приметы скорой рецессии постоянно попадаются на глаза инвесторам. Один из проверенных ее предвестников – инверсия кривой доходности казначейских облигаций на отрезке 2 – 10 лет. За последние дни эта редчайшая ситуация стала уже привычной, но вчера спред между короткими и длинными бумагами достиг давно невиданных значений.

По данным Bloomberg, в какой-то момент 2-летние U.S. Treasury приносили на 12,4 базисных пункта больше 10-летних. В прошлый раз такое фиксировалось в 2007 году, когда стартовала Великая рецессия.

Параллельно этому модель ФРБ Атланты GDPNow, прогнозирующая ВВП в режиме реального времени на основе обновляемой статистики, не первый день утверждает, что во II квартале экономика США сокращалась. За первые три месяца года она также упала, а падение два квартала подряд в ряде стран (например, в Великобритании) статистики называют рецессией.

Но NBER, датирующая циклы в США, придерживается другого определения – значительное снижение экономической активности во всей экономике, продолжающееся более нескольких месяцев. У ФРС схожий подход. Так что даже официальные данные о падении ВВП во II квартале при хорошей статистике с рынка труда можно не признавать рецессией. Особенно, если инфляция будет слишком высока.

На ближайшее будущее это, впрочем, не влияет. Заседание ФРС по ставке состоится 27 июля, а первые оценки ВВП появятся только 28 июля. Так что пока главное – инфляция.