Американская инфляция давит на российские акции

Главным событием сегодняшнего дня стала публикация данных по инфляции в США. Потребительские цены выросли с майских 8,6% до 9,1% в годовом исчислении в июне. Показатель стал рекордным с ноября 1981 года. При этом консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост инфляции до 8,8%.

На этой новости резко обвалились зарубежные фондовые биржи, доллар на какой-то момент стал дороже евро, просели сырьевые товары. Для российских инвесторов именно последний фактор играет главенствующую роль.

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Теперь многие аналитики ждут повышения ключевой ставки ФРС США сразу на 1 процентный пункт для обуздания роста цен. Это приведет к снижению промышленного производства и потребления сырья.

Впрочем, нефть пока не хочет уходить далеко ниже отметки $100 за баррель. Газ в Европе вообще подорожал почти на 5% и приблизился к $1900 за тысячу кубометров. Котировки этих двух энергоносителей поддерживает обсуждение вопроса о введении потолка цен на российскую нефть. Наиболее угрожающе звучит фраза советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил: «Мы уже находимся в контакте с рядом стран-потребителей, включая Индию и Китай».

Аналитики опасаются, что если эти санкции будут введены, Россия резко сократит добычу нефти и, возможно, остановит поставки газа в Европу.

Естественно, что при наличии таких рисков, акциям нефтяных компаний расти очень трудно, и они этого делать даже не пытаются. Сегодня трейдеры активно распродавали «Роснефть» (-3,8%), которая в начале недели торговалась намного лучше рынка. На 2,8% снизилась капитализация «Лукойла».

Наибольшие же потери среди «голубых фишек» понес «Норильский Никель», акции которого лишились 4,5% стоимости. Технический потенциал снижения бумаги к ближайшей поддержке составляет еще около 5%.

Очередные угрозы США усилить санкции против российского финансового сектора акции ВТБ и Сбера проигнорировали, отторговавшись чуть лучше рынка.

По итогам сегодняшнего дня с приростом стоимости акций закрылись менее десятка компаний, и подавляющее большинство из них ориентированы на удовлетворение внутреннего спроса.

В целом же Индекс Мосбиржи завершил день снижением на 2,8%. Цель 2000 пунктов для индикатора по-прежнему остается актуальной. Однако учитывая скорость распродаж акций и отсутствие попыток развернуть рынок вверх, не исключено снижения Индекса Мосбиржи под эту отметку вплоть до обновления локальных минимумов этого года.

При этом можно ждать дальнейшего усиления позиций доллара на мировом рынке, что приведет к продолжению снижения цен на металлы и нефть и еще больше ухудшит картину по российскому рынку акций.