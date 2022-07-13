Банки вновь снизили ставки по вкладам

По итогам первой декады июля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,65%. По сравнению с третьей декадой июня она снизилась на 0,07%, за месяц — на 1,44%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в июле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июля — 7,65%», — говорится в сообщении ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 6,97%; от 91 до 180 дней — 6,52%; от 181 дня до 1 года — 6,6%; на срок свыше 1 года — 5,97%.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор проценты по вкладам постепенно снижаются.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

