На что готов пойти Джо Байден ради саудовской нефти

В среду начинается трехдневный визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Он посетит 13-16 июля Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию (КСА). В Белом доме утверждают (по крайней мере, об этом написал сам Байден в Washington Post), что он едет на Ближний Восток для того, чтобы уговорить ближневосточные страны стать на сторону Запада и поддержать Америку в противостоянии с Россией и Китаем, а также восстановить изрядно испорченные, кстати, им же самим отношения с самым большим арабским королевством. Западная пресса, особенно, в США напоминает еще об одной задаче визита, о которой в администрации президента не любят распространяться – Джо Байден едет за тридевять земель за аравийской нефтью. Президент США и его окружение надеется убедить Эр-Рияд резко нарастить добычу нефти, чтобы сбить на нее цену и таким образом снизить цены на американских бензоколонках. Напомним, в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократов во главе, по мнению большинства политологов, ждет поражение. Причем, немалое влияние на настроение американских избирателей всегда оказывали цены на бензин, которые в этом году достигли заоблачных высот и которые байденовской администрации никак не удается снизить.
Джо Байден едет в Эр-Рияд просителем. И он лично, и, естественно, его помощники неоднократно пытались уговорить руководство Саудовской Аравии, одну из очень немногих нефтедобывающих стран, которые могут быстро и существенно увеличить добычу нефти, нарастить добычу намного больше, чем предусматривается по соглашению ОПЕК+. Саудиты ко всем просьбам американских чиновников отнеслись прохладно. Во-первых, похоже, все разговоры об их уникальных способностях по быстрому наращиванию добычи «черного золота», преувеличены. Или, вернее, они существуют, но в целом уже исчерпаны. А во-вторых, в эр-риядовских дворцах не без оснований полагают, что могут заработать те же или еще даже большие деньги и при нынешнем уровне добычи за счет очень высоких цен. Резкое же наращивание добычи – дело сложное, хлопотное и дорогостоящее.
В Белом доме предпочитают не говорить о «нефтяной» части визита президента Байдена не только потому, что главе США не пристало кого-то, пусть даже короля, о чем-то просить. Щекотливость ситуации в том, что между ним и наследным принцем Мухаммедом бен Салманом (МБС), который фактически правит королевством от имени больного отца, сложные отношения. Байден как во время избирательной кампании, так и после нее неоднократно крайне негативно отзывался и о КСА с его массовыми казнями, и о кронпринце, которого он считает виновным в убийстве оппозиционного журналиста Хашоги. В феврале прошлого года президент публично пообещал сделать Саудовскую Аравию государством-изгоем. Сейчас же ему приходится ехать на поклон к человеку, которого он фактически называл «убийцей», и просить его о помощи.
Трудно сказать, подействует ли на 36-летнего кронпринца, который демонстративно отказывался разговаривать с Джо Байденом по телефону, личное присутствие президента. Очевидно, не надеясь на свое обаяние, президент Байден решил подстраховаться. В Эр-Рияд он, не исключено, приедет не с пустыми руками. Как сообщило агентство Reuters, глава США может привезти в столицу КСА обещание возобновить поставки Саудовской Аравии наступательных вооружений, прекращенные из-за войны в Йемене в прошлом году по распоряжению самого Байдена. Равноценно оно увеличению добычи нефти или нет, по крайней мере, с точки зрения Эр-Рияда, неизвестно. Но известно, что предложение для саудитов очень заманчивое, потому что они неоднократно на разных уровнях просили Вашингтон отменить запрет.