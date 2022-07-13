На что готов пойти Джо Байден ради саудовской нефти

В среду начинается трехдневный визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Он посетит 13-16 июля Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию (КСА). В Белом доме утверждают (по крайней мере, об этом написал сам Байден в Washington Post), что он едет на Ближний Восток для того, чтобы уговорить ближневосточные страны стать на сторону Запада и поддержать Америку в противостоянии с Россией и Китаем, а также восстановить изрядно испорченные, кстати, им же самим отношения с самым большим арабским королевством. Западная пресса, особенно, в США напоминает еще об одной задаче визита, о которой в администрации президента не любят распространяться – Джо Байден едет за тридевять земель за аравийской нефтью. Президент США и его окружение надеется убедить Эр-Рияд резко нарастить добычу нефти, чтобы сбить на нее цену и таким образом снизить цены на американских бензоколонках. Напомним, в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократов во главе, по мнению большинства политологов, ждет поражение. Причем, немалое влияние на настроение американских избирателей всегда оказывали цены на бензин, которые в этом году достигли заоблачных высот и которые байденовской администрации никак не удается снизить.

Джо Байден едет в Эр-Рияд просителем. И он лично, и, естественно, его помощники неоднократно пытались уговорить руководство Саудовской Аравии, одну из очень немногих нефтедобывающих стран, которые могут быстро и существенно увеличить добычу нефти, нарастить добычу намного больше, чем предусматривается по соглашению ОПЕК+. Саудиты ко всем просьбам американских чиновников отнеслись прохладно. Во-первых, похоже, все разговоры об их уникальных способностях по быстрому наращиванию добычи «черного золота», преувеличены. Или, вернее, они существуют, но в целом уже исчерпаны. А во-вторых, в эр-риядовских дворцах не без оснований полагают, что могут заработать те же или еще даже большие деньги и при нынешнем уровне добычи за счет очень высоких цен. Резкое же наращивание добычи – дело сложное, хлопотное и дорогостоящее.