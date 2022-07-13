РФ вложила 52,5 млрд рублей в выкуп дополнительных акций «Аэрофлота»

Росимущество и Минфин подали совместную заявку на приобретение 1,53 млрд новых обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот».

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Это соответствует уточненной потребности компании в финансировании и по цене размещения в размере 34,29 руб. соответствует 52,5 млрд руб.», — указывается в сообщении.

Отмечается, что привлеченные госсредства «помогут полностью покрыть потребность группы в рамках реструктуризации задолженности по аккредитивам».

Доля РФ в результате проведенного SPO выросла с 57,34% до 73,77%.

«Аэрофлот» начал размещение допэмиссии 5,4 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. в пятницу, 8 июля. «В настоящий момент продолжается процесс реализации преимущественного права, о его ходе и завершении эмиссии и итоговом размере привлеченных средств будет сообщено дополнительно», — сообщают в пресс-службе «Аэрофлота».

После начала спецоперации РФ на Украине российским перевозчикам было запрещено летать в страны Евросоюза, а также Великобританию, США, Канаду. Кроме того, Запад прекратил поставки России самолетов и запчастей для них, обязав лизингодателей вернуть из РФ уже предоставленные в аренду лайнеры. В связи с этим авиация, в том числе группа «Аэрофлот», стала одной из наиболее пострадавших от рестрикций отраслей.

В апреле сообщалось, что РФ может выделить на докапитализацию «Аэрофлота» около 107 млрд руб.