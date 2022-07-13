Эксперт Муринец поддержала работу московских властей по борьбе с самостроями

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить мониторинг самовольных строений и оперативно ликвидировать их. По оценкам властей столицы, всего с 2011 года госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы выявила 34 тыс незаконных построек. Площадь отдельных зданий и пристроек к ним составил около 10 млн кв м. Из них почти 5 млн кв м самостроя уже демонтировали.

Борьбу с самостроями нужно продолжать: самовольные постройки опасны для людей, они искажают городскую среду и замедляют развитие территорий. Такое мнение высказала 13 июля Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute, преподаватель РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика», член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член экспертного совета Минстроя России.

С архитектурно-градостроительной точки зрения самострои — большая проблема, отмечает Евгения Муринец. Во-первых, такие здания неэстетичны и их возводят из стройматериалов невысокого качества. Это негативно влияет на городскую среду, а также влечет за собой определенные риски, подчеркивает она. Во-вторых, такие здания серьезно препятствуют развитию города. Властям, у которых есть планы на развитие самовольно занятых территорий, приходится тратить время на устранение самостроя, в то время как бюджет недополучает средства из-за неэффективного использования участка на время судов.

«А с учетом динамики цен на строительство и стройматериалы в последние два года, мы видим, что даже один год может городу или потенциальному полноправному застройщику обходиться вплоть до трети или больше стоимости реализации», — говорит Евгения Муринец. С эстетической точки же зрения самострои могут наносить не меньший ущерб городу и его жителям. Ярким примером могут служить самовольные пристройки к существующим многоквартирным домам и объектам культурного наследия, резюмирует эксперт.

Ранее 13 июля

Сегодня до 80% случаев самостроев выявляют дистанцинно. Для мониторинга территории города и недопущения нелегальных построек сегодня применяют инновационные технологии и беспилотники, рассказал заместитель мэра Москвы по опросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В течение этого года порядка 30 квадрокпотеров госинспекции по недвижимости продолжат регулярно совершать облеты над территорией Москвы и предоставлять сведения о наличии признаков нарушений», — подчеркнул он.

Отметим, что, примерно половину выявленных незаконных объектов ликвдировали сами собственники, после того как получили предписание ведомства или судебное решение. Еще около 900 незаконных построек площадью более 2,3 млн кв м узаконили, приведя в соответствие с градостроительными нормами. Общая сумма штрафов, которые уплатили в ходе этот процесса владельцы, превысила 18 млрд рублей.

На освобожденных от самостроя участках власти столицы создают новые общественные пространства, детские и спортивные площадки, скверы, газоны и цветники.