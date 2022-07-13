«ФосАгро-Регион» к 2024 году вложит 200 млн центр дистрибуции в Татарстане

Компания «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») инвестирует 200 млн рублей в развитие своего нового центра дистрибуции в Татарстане. Компания запустила его меньше, чем за год, создав фактически с нуля, а к 2024-му году он станет одним из крупнейших в стране. Об этом сообщил 13 июля гендиректор компании Андрей Вовк на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым и министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым на выставке «Агроволга-2022».

«Менее чем за год, фактически с нуля, в Апастовском районе были развернуты мощности для накопления, хранения и отгрузки гранулированных минеральных удобрений», — сказал Андрей Вовк. В свою очередь, глава Минсельхоза отметил, что «ФосАгро работает, выполняя договоренности», а Рустам Минниханов поблагодарил компанию за проделанную работу.

Новый центр дистрибуции стал вторым в Татарстане и 32-м в сети компании. Подчеркивается, что в новом центре будет создана инфраструктура для жидких минеральных удобрений. К 2024 году мощность хранения центра достигнет 40 тыс тонн. Таким образом, он войдет в число крупнейших в сети «ФосАгро-Регион».

Фермеры республики смогут закупать удобрения заранее и хранить их вблизи сельхозугодий. Кроме того, им будут доступны агрономические сервисы компании: такие как агрохимический анализ почв и агрономическое сопровождение посевов, добавил Андрей Вовк. «Таким образом, будет обеспечена и надежность поставок современных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям республики и их рациональное использование», — подчеркнул он.

Напомним, строительство нового центра дистрибуции в Апастовском районе реализовано в рамках соглашения между Минсельхозпродом Татарстана и компанией «ФосАгро-Регион». Глава республики поставил перед аграриями задачу сохранить объемы внесения удобрений на уровне не менее 70 кг действующего вещества на га. Он также призвал муниципальные районы контролировать накопление удобрений под полевые работы.

«ФосАгро-Регион» работает в Татарстане с 2014 года. По оценкам компании, на протяжении последних 7 лет она увеличивает поставки удобрений местным фермерам на 15% ежегодно. В 2018-м «ФосАгро-Регион» запустила первый логистический комплекс на территории Татарстана: в Нурлатском районе, что позволило нарастить поставки на 30%. Компания активно развивает дополнительные сервисы в области агрономии: например, разрабатывает систему минерального питания растений с использованием новых марок удобрений «ФосАгро», занимается сопровождением посевов силами собственной агрономической службы и местных специалистов в области агрохимии.