Фрукты и овощи из личных хозяйств разрешат продавать в торговых сетях

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам и другим заинтересованным федеральным органам проработать возможность продажи в торговых сетях сельхозпродукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию поручения.

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«Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос возможности оформления документов, подтверждающих прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, распространяющих свое действие на сельскохозяйственную продукцию, произведенную ЛПХ, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях ее реализации в торговые сети, и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения», — говорится в поручении.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» предполагает, что доходы граждан, полученные от реализации товаров или услуг, облагаются по ставке 4%, а ИП и юрлиц — по ставке 6%.

