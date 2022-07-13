Италия опередила соседей по борьбе с российским газом

Италия вправе претендовать на роль лидера в борьбе с российским газом. По крайней мере, среди крупных европейских стран. Достаточно сказать, что она сократила зависимость от газа из России, которая в прошлом месяцев уже снизила его поставки на полуостров, с 40% до 25%, тогда как крупнейшая экономика Европы – Германия по-прежнему получает из России более трети (35%) газа. Спасителем Италии от Москвы станет Алжир, который итальянский премьер-министр Марио Драги посетит на следующей неделе с официальным визитом. Между прочим, уже вторым в этом году. Во время поездки намечается подписание соглашения об укреплении экономических связей между двумя странами. Среди пакета документов будет и контракт на увеличение поставок алжирского газа на Апеннины.

«Италия не может позволить себе оказаться в геополитической зависимости,- заявил на днях Марио Драги.- Это неприемлемо, мы действовали быстро».

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Судя по тому, как идет подготовка к зиме на полуострове, итальянцам можно не опасаться прихода отопительного сезона. Даже если зима будет холодной, в их домах и квартирах будет тепло. Главным образом, благодаря Алжиру, который еще в апреле обошел Россию и стал главным поставщиком газа в Италию.

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«Италия сможет легче пережить зиму, чем Германия, которая полагается исключительно на импорт (газа) из России,- приводит Bloomberg слова старшего советника по энергетике и вопросам климата в аналитическом центре Ecco Аннализы Пертегелла.- Россия вероятно продолжит свою политику «то включаем, то выключаем» для повышения цен на газ».

Евросоюз требует, чтобы газовые хранилища стран объединенной Европы были наполнены газом к 1 ноября как минимум на 80%. Брюссель призывает европейцев экономить энергию. На Апеннинах газовые хранилища на данный момент наполнены приблизительно на 60%.

Ряд европейских государств, включая Италию и Германию, планируют вновь запустить угольные электростанции, чтобы сэкономить газ и побольше закачать его в хранилища. Все они понимают, что это противоречит их климатическим целям и обязательствам, но в возникшей ситуации решили пойти на эту вынужденную временную меру.

Для диверсификации поставок газа правительство Италии и государственная нефтегазовая компания Eni SpA заключили сделки с несколькими африканскими странами. Кроме этого, газовая компания Snam SpA купила две плавучие платформы сжиженного газа (СПГ), что позволит увеличить его объем в течение двух лет.

Роль Алжира в газовом балансе Италии в последнее время неуклонно растет. Сейчас, по данным Snam, алжирского газа на полуостров поступает вдвое больше, чем российского.

В отношении диверсификации поставок «голубого топлива», уверена Пертегелла, проблем у Италии нет. Теперь главное – успеть заполнить им подземные хранилища, чтобы не пришлось зимой ограничивать подачу газа промышленным предприятиям.

«Газпром» ограничил поставки российского газа в Италию в середине июня. Eni на этой неделе сделала заявление: российский газовый гигант планирует ограничить поставки газа на полуостров приблизительно на треть. Глава итальянского центробанка Игнацио Виско предупредил о возможности сползания в рецессию в случае полного прекращения поставок газа из России.

Центральное правительство уже отложило ок. 33 млрд евро на компенсацию домохозяйствам и компаниям высоких цен на топливо и энергию. Сейчас в Риме идет работа над дополнительным планом помощи в размере еще 8 млрд евро.

Конечно, больше всего то, как итальянцы переживут зиму, будет зависеть от температуры наружного воздуха. Поскольку несколько факторов энергетического сценария зимой до сих пор меняются, Рим разрабатывает и запасной план, в котором, скорее всего, будут и меры по ограничению подачи газа промышленным предприятиям. Чиновники успокаивают итальянцев, что он едва ли понадобится.