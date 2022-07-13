Немцы боятся «кошмарной зимы»

В понедельник «Газпром» закрыл газопровод «Северный поток 1» на запланированную профилактику. «Северный поток 1» - главный маршрут поступления российского газа в Германию и Европу, по которому обычно проходит 55 млрд кубов в год. Ремонтные работы означают, что, как минимум, до 21 июля немцы и европейцы будут получать трубный газ из России только по газопроводу «Дружба». «Как минимум», потому что в Германии очень боятся, что 21 июля газопровод «Северный поток 1» не возобновит работу. Причина, говорят в Берлине, всегда найдется.

Польша, Болгария и Финляндия уже отключены от российского газа за отказ платить за него рублями, а в Австрию и Италию его подача сокращена на 70%.

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В Германии опасаются, что не успеют заполнить подземные хранилища газом и не подготовятся к приходу зимы и отопительного сезона. Это приведет к большим проблемам для немецкой промышленности, целые сектора которой работают на газе, и для немецких домохозяйств, которые отапливаются, можно сказать, газом.

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По самому пессимистичному сценарию спад немецкой экономики в случае отключения российского газа составит 12,7%. Это будет худшая рецессия со времен Второй мировой войны. Выпуск автомобилей снизится на 17%. Пострадает порядка 5,6 млн рабочих мест.

В Германии так боятся лишиться российского «голубого топлива», что Берлин в отдельных случаях уговаривает партнеров по Евросоюзу ослабить санкции против России и тем самым угрожает единству «коллективного Запада» в его борьбе с российской агрессией. Канада согласилась нарушить собственные санкции и вернуть газораспределительную турбину с ГРС на «Северном потоке 1», чтобы помочь союзнику по НАТО избежать энергетического кризиса, потому что именно из-за задержки с ее возвратом из ремонта в Монреале «Газпром» и был вынужден сократить подачу газа по газопроводу в июне на 60%. В результате в той или иной мере пострадали 11 европейских государств.

Берлин также требует как можно быстрее принять резолюцию по решению Литвы не пропускать в Калининград отдельные грузы по железной дороге, чтобы разрядить напряженную обстановку вокруг российского анклава на Западе.

Канцлер Шольц, на которого дома давят все, начиная от правых и заканчивая левыми, на прошлой неделе заявил, что ЕС должен ослабить санкционный режим во имя деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Опросы показывают, что финансовое положение 48% немцев ухудшилось по сравнению с летом прошлого года. 66% респондентов, то есть двое из троих, недовольны тем, как правительство Шольца обеспечивает энергетическую безопасность. Слабеет, похоже, пишет лондонская Times, и поддержка Украины. 38% немцев не поддерживают санкции против России, если цены на топливо и продукты продолжат расти. В марте таких было на 9% меньше.

Министры федерального правительства призывают немцев экономить энергию. При этом они ограничиваются уговорами и не прибегают к угрозам. Согласно озвученным планам действий в чрезвычайной ситуации в случае отключения российского газа его подача в таком случае будет ограничена или даже прекращена предприятиям и компаниям, а не домохозяйствам. Однако немецкие обыватели все равно почувствуют все тяготы жизни без российского газа на своих кошельках. Счета за газ и отопление для средней семьи из четырех человек за год могут повыситься более чем на две тысячи евро. Специалисты предупреждают, что четверть населения может погрузиться в «энергетическую бедность», т.е., грубо говоря, будут мерзнуть зимой и жить без света. В качестве одной из мер обсуждается даже аренда властями крупных помещений, где «энергетические бедняки» смогут греться зимой.

Ситуация, отмечает Times, на руку популистам. Например, ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая активно пытается сейчас вернуть утраченную в последние месяцы популярность за счет энергетического кризиса. Например, один из депутатов бундестага от AfD снял автобус, в котором летом для бездомных будет работать кондиционер, а зимой – обогреватель.