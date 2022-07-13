Годовая инфляция в июне замедлилась до 15,9%

Годовая инфляция в России в июне 2022 года составила 15,9%, в месячном выражении цены снизились на 0,35%.

«В июне потребительские цены в среднем снизились на 0,35% (с поправкой на сезонность — на 0,24%). Годовая инфляция уменьшилась до 15,9%. Наблюдаемое ослабление инфляционного давления отражает действие большого числа временных факторов, среди которых дальнейшая коррекция цен на товары, резко подорожавшие в марте, а также период быстрого укрепления рубля, конъюнктура рынка овощей и фруктов», — говорится в сообщении Центробанка.

Отмечается, что в июне цены на отдельные товары и услуги менялись разнонаправленно. «Примерно на треть потребительской корзины цены снизились. Очень сильно за месяц подешевели плодоовощная продукция, отдельные виды бытовой техники и товаров для дома. Этому способствовали укрепление рубля и охлаждение спроса. Напротив, цены на услуги выросли после майского снижения», — указывается в пресс-релизе. «Показатели устойчивого инфляционного давления в июне снизились, но остались положительными», — поясняется в отчете.

Тем не менее, уточняет ЦБ, большинство компонентов потребительской корзины продолжили дорожать, хотя в июне темпы роста цен оказались ниже, чем в мае.

Согласно данным регулятора, продолжается перенос в цены возросших затрат, связанных с изменениями в технологиях, логистике и платежно-расчетных отношениях. В период с апреля по июнь месячные приросты цен на товары и услуги с менее волатильными спросом и ценовой динамикой оставались выше темпов роста цен, зафиксированных в конце 2021 года, отмечает ЦБ.

В базовом сценарии регулятор ожидает, что в текущем году инфляция составит 14-17%. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — отмечает ЦБ.