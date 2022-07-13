Siemens Canada будет ремонтировать оборудование для «Северного потока» в течение двух лет

Власти Канады разрешили ремонтировать на территории страны оборудование для газопровода «Северный поток».

Как пишет The Globe and Mail со ссылкой на источники в канадском правительстве, речь идет о периоде в два года.

Также Оттава разрешила импортировать и реэкспортировать до шести единиц техники, сообщает канадское издание. Таким образом, еще пять двигателей могут быть отправлены в Siemens Canada для техобслуживания в течение ближайших двух лет.

Одна турбина находилась на капитальном ремонте в Монреале; сейчас Канада решила передать ее Германии, несмотря на антироссийские санкции, под которые попало в том числе оборудование для поставок газа, расцениваемое как продукция двойного назначения. «Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Непрямой маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции», — пишет издание.

Отмечается, что посол Украины в Канаде Юлия Ковалив «выразила разочарование» по поводу решения Оттавы.

В настоящий момент «Северный поток» работает на 40% мощности по причине того, что одна из турбин газопровода не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале из-за санкций Канады. В Германии между тем опасаются, что после окончания ремонтных работ на «Северном потоке» поставки по этой ветке не возобновятся. Сейчас газ из России в ФРГ поступает только по трубопроводу «Дружба», который проходит через территорию Украины. Снижение поставок российского газа вынудило крупнейшую энергокомпанию ФРГ Uniper обратиться за государственной поддержкой.