Худшее для нефти впереди, но это не точно

Утро 13 июля для нефти стало моментом стабилизации после резкого обвала накануне. Так, днем ранее цены на сырье обвалились до своих апрельских минимумов, причем и Brent, и WTI подешевели почти на 8% по итогам торговой сессии. Давление на рынок, пишет Finmarket, оказывают усиливающиеся опасения рецессии в мировой экономике, возобновление роста заболеваемости COVID-19 в Китае, а также укрепление доллара, достигавшего паритета в паре с евро накануне.

В результате стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:29 мск в среду подросла на 0,08%, до 99,57 долл. за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на 7,1%, до 99,49 долл. за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август к этому времени подросла на 0,03%, до 95,87 долл. за баррель. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов опустилась на 7,9%, до 95,84 долларов. Большинство участников рынка и экспертов сходятся во мнении, что падение цен в нефтяном сегменте продолжится.

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Волатильность и перебои будут влиять на цены

Наступающая рецессия пугала рынки, а в совокупности с сужением баланса ФРС США оказывала давление на цены, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent падала до 98,31 долларов, цены на WTI снижались до 93,66. В настоящее время наблюдается коррекция цен вверх, но это может быть техническим отскоком, полагает эксперт. История с COVID-19 в Китае продолжается, указывает она. В некоторых городах наблюдается рост заболеваемости, и это оказывало давление на стоимость нефти в последние дни.

Дефицит поставок на рынке нефти пока сохраняется, констатирует эксперт. ОПЕК вчера опубликовал ежемесячный отчёт, в котором указано, что спрос со стороны НПЗ на сырую нефть в июне вырос и потребление оставалось сильным, несмотря на рост цен. Прогноз на 2023 год, опубликованный ОПЕК впервые, показывает замедление роста спроса на нефть в следующем году до 102,99 млн барр. в сутки. Предложение нефти в мире также будет снижаться относительно 2022 года. Паника на европейском рынке газа несколько утихла, но высокие цены на газ остаются мощной поддержкой для всего энергетического сектора.

В условиях дефицита рынок уязвим: на него влияют незапланированные перебои в поставках — такие как остановка отгрузки в Ливии, снижение добычи в Норвегии и рост ураганной активности в Атлантике, считает Лукичева. Вчерашние данные API показали рост запасов сырой нефти в США на 4,762 млн баррелей, но этот рост обеспечен выпуском нефти из стратегических резервов. Согласно данным EIA, с начала года по 1 июля из резерва было выпущено около 102 млн баррелей нефти.

Нынешняя неделя пройдёт под знаком визита на Ближний Восток президента США Байдена, который продолжает утверждать, что у стран Залива есть достаточное количество свободных мощностей, чтобы устранить дефицит на рынке. Кроме того, Байден намерен подтолкнуть Саудовскую Аравию к наращиванию производства. Стоит напомнить, что американская администрация заявляла: осенью нефть будет стоить 80 долл. за баррель, и это даст возможность Штатам пополнить стратегический резерв. Энергетическое сообщество совершенно обоснованно сомневается в позиции и результатах действий администрации Белого дома.

Таким образом, уверена Лукичева, волатильность цен на нефть в предстоящую неделю может вырасти. В связи с низким уровнем запасов любые перебои в поставках способны оказывать чрезмерное влияние на цены.

Мазут и аварии поддержат нефть

За последние две недели нефть перенесла два серьезных падения — сначала 5 июля на 9,7%, затем вчера — на 7%, напоминает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. В результате некоторые из фьючерсов на нефть опускались ниже 100 долларов за баррель. Опасения связаны с двумя факторами — общемировой рецессией, из-за которой будет серьезно снижаться спрос, и новой волной пандемии, вызванной мутацией омикрон-штамма. Из-за него вновь снижается спрос в Европе и Китае, хотя в дальнейшем возврат к текущим показателям спроса может дать еще один толчок к росту цен на топливо.

Поддержкой для цен на нефть по-прежнему выступает конфликт на Украине, но постепенно добавляются и факторы влияния, констатирует эксперт. Во-первых, ОПЕК+ не стал наращивать добычу сверх ранее обозначенных значений. Более того, картель просто не может нарастить добычу — она сейчас ниже возможного объема на 2 миллиона баррелей в сутки.

Во-вторых, продолжает Оганезов, некоторые европейские государства из-за высоких цен на газ начинают использовать мазут, что только подстегивает спрос на нефтепродукты. К тому же ряд аварий на заводах СПГ в США внесет коррективы в поставки газа, поэтому ценам на топливо обеспечен еще один фактор роста.

Фундаментально нефть вряд ли опустится ниже 100 долларов за баррель — это психологически важная отметка, продавцы не дадут через нее перейти, уверен Михаил Оганезов. Технически, серьезная поддержка тоже расположена на 100 долларах, здесь проходит 200-дневная скользящая средняя и несколько точек поддержки от февраля-марта. Поэтому наиболее вероятным раскладом будет некоторое затишье волатильности и боковик в районе 100—110 долларов за баррель на ближайшие дни, считает эксперт.